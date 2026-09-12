Morata y la fortaleza del Leganés miden al Tenerife

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Santa Cruz de Tenerife/Leganés (Madrid), 12 sep (EFE).- El Tenerife recibe este domingo al invicto Leganés de Álvaro Morata, el equipo menos goleado del campeonato, con tan solo un tanto en contra y que medirá el momento del conjunto canario, que enlaza dos jornadas sin ganar, con un empate y una derrota tras su comienzo con dos triunfos.

Los de Álvaro Cervera afrontan una nueva jornada liguera con una baja sensible tras el choque ante la Real Sociedad B el pasado fin de semana, ya que Jesús Álvarez tuvo que pedir el cambio apenas en el minuto 8 de juego por molestias físicas y fue sustituido por Fabricio, perdiendo así una de las figuras más importantes en el esquema de los blanquiazules durante este inicio de campaña.

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El Tenerife tuvo un encuentro difícil en Zubieta, con un empate a uno que necesita reacción. Dominador de la clasificación hace dos jornadas, ahora ha caído hasta el décimo puesto, cuatro por debajo del Leganés, del que sólo le separa un punto antes de su duelo de este domingo. En su último choque en casa fue doblegado 0-1 por el Sporting de Gijón.

Por segunda jornada seguida, el Leganés viaja a Canarias. La semana pasada igualó 0-0 en Las Palmas, con ocasiones para ganar, y ahora se mide al Tenerife, con el aval de todas las buenas sensaciones que transmite en este inicio competitivo y que lo ha propuesto para las alturas de la tabla, a tan solo dos puntos del liderato de la clasificación.

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Sólo uno de sus primeros cuatro partidos ha sido en casa, con la victoria 1-0 ante el Eldense. Los otros tres han sido fuera, con el 1-1 con el Girona, el 0-1 al Oviedo y la última igualada en Las Palmas. Por eso, sus ocho puntos de doce posibles toman más dimensión, como también lo hace que solo haya recibido un gol en contra o que haya sostenido su portería a cero en cada uno de los tres compromisos más recientes.

Es un reflejo de la fortaleza que desprende el proyecto de Rubén Albés, que, además, cuenta con recursos en ataque, como Álvaro Morata. Titular ya en Las Palmas, también se le prevé de inicio en Tenerife, dentro del proceso de sumar “minutos de calidad” y conocer a sus compañeros y el “modelo” del equipo en el que está inmerso el atacante, campeón de prácticamente todo y que debe ser diferencial en Leganés.

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En Tenerife, el técnico mantendrá en la portería a Luca Zidane y deberá reorganizar uno de los carriles, por las bajas en esa posición de Enric Franquesa, Álvaro Tejero y Rubén Peña. Alex Sancris se perfila como probable reemplazo por la banda derecha, con Naim García por la izquierda, sin alterar la línea de tres centrales Marvel, Lalo Aguilar e Ignasi Miquel. También está la alternativa del cambio a cuatro atrás.

Alineaciones probables:

Tenerife: Dani Martín; Jorge Moreno, Landázuri, José León, David Rodríguez; Víctor Moreno, Juanjo, Fabricio, Nacho Gil; Christian Gomis y Enric Gallego.

Leganés: Luca Zidane; Álex Sancris, Lalo Aguilar, Marvel, Ignasi Miquel, Naim García; Atienza, Zico; Gharbi, Kechta; y Morata.

Árbitro: Pablo Morales (C. Andaluz).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 21:00 CET. EFE

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