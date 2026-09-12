La RFEF desconvoca a Marc Santos de la sub-17 y podrá jugar ante el Athletic

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Valencia, 12 sep (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desconvocado al lateral izquierdo del Levante Marc Santos de la lista de la selección española sub-17, que la próxima semana se concentrará para unos entrenamientos, y el joven valenciano podrá enfrentarse al Athletic Club el miércoles.

Santos fue citado el pasado jueves, pero el Levante trasladó a la RFEF la necesidad de contar con el jugador para el encuentro del próximo miércoles ante el Athletic Club en el Ciutat de València, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

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El lateral, que en noviembre cumplirá 16 años, jugó sus primeros minutos con el Levante el 16 de agosto ante el Espanyol en Cornellà (Barcelona) y se convirtió, a los 15 años y 280 días, en el tercer jugador más joven en debutar en LaLiga. EFE

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