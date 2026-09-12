La llama olímpica regresa a África 18 años después para alumbrar los Juegos de Dakar

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Redacción deportes, 12 sep (EFE).- La llama olímpica volvió a pisar este sábado suelo africano, 18 años después de la última vez en que lo hizo, con su llegada a Dakar, la capital senegalesa, que albergará la IV edición de los Juegos de la Juventud del 31 de octubre al 13 de noviembre, el primer evento olímpico en la historia de África.

Dos días después de su encendido en el histórico estadio Panatinaico de Atenas, la antorcha arribó a Dakar en avión como preludio de los juegos juveniles ante la presencia de la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Koventry.

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El Palacio Presidencial fue el escenario de la bienvenida al símbolo olímpico, donde el mandatario del país, Bassirou Diomaye Faye, recibió la llama de manos de dos atletas en presencia de varias autoridades y de la mascota del evento deportivo, un león llamado Ayo.

Tras una segunda ceremonia prevista esta tarde, la llama emprenderá una gira por las catorce regiones del país y una treintena de etapas, situado en el extremo oeste de África Occidental, bajo el lema ‘Transmite la energía’.

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Primero recorrerá distintos puntos de Dakar del 14 al 27 de este mes y luego saldrá fuera de la capital del 29 al 26 de octubre, antes de regresar a tres días antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos de la Juventud en el estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio, donde se encenderá el pebetero de la juventud.

Es la cuarta ocasión en la que la antorcha olímpica hace parada en África.

La primera ocasión fue el 11 de junio de 2004, en El Cairo (Egipto), en el recorrido que hizo por los cinco continentes con motivo de los Juegos de Atenas, que incluyó al día siguiente una segunda escala en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

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El último precedente ocurrió el 13 de abril de 2028, en Dar es Salaam (Tanzania), durante la gira de la llama por distintos países antes de los Juegos de Pekín.

En los Juegos de la Juventud, cuyo lema es "África da la bienvenida, Dakar celebra", participarán 2.700 deportistas de entre catorce y dieciocho años en 25 deportes de competición y diez de exhibición.

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La cuarta edición de esta cita olímpica, que toma el testigo de Singapur (2010), Nankin (China, 2014) y Buenos Aires (2018), se iba a haber celebrado en 2022, pero se pospuso cuatro años por la pandemia. EFE