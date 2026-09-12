El francés Théophile Naël (Campos Racing) gana primera carrera de la historia en Madring

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Madrid, 12 sep (EFE).- El francés Théophile Naël, del equipo español Campos Racing, ganó este sábado la primera carrera de la historia de Madring, de la categoría Fórmula 3, dos peldaños por detrás de la Fórmula 1.

Dieciséis vueltas de la carrera esprint que contó con escasos adelantamientos más allá de la salida y la primera vuelta. En esta, Naël se impuso al australiano James Wharton, del equipo italiano Prema, quien no pudo defender la 'pole' y acabó cediendo la victoria.

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Por su parte, el piloto español Bruno del Pino (VAR), sobrino del expiloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa, finalizó en cuarta posición, a dos segundos y medio del podio.

Primera carrera de las tres programadas para el último fin de semana de competición de la F3, en la que Ugo Ugochukwu (Campos Racing) quedó noveno y recortó dos puntos al británico Freddie Slater (Trident) en su lucha por el campeonato, quedando con 128 y 141 puntos, respectivamente. EFE

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omb/cmm