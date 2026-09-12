El Centro Europeo sobre Amenazas Híbridas ve "similitudes" en Ceuta a la instrumentalización de la migración por Rusia

08/09/2026 Dos militares vigilan la frontera entre España y Marruecos, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El rey Felipe VI mantuvo el lunes una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y autoridades militares para analizar la situación de Ceuta desde el prisma de la defensa, tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. Según ha informado Casa Real a través de su perfil en la red social 'X', en la reunión también participaron el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, el comandante general de Ceuta, Luis Fernández Herrero, y los mandos operativos. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

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La entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos del pasado mes de julio tiene "algunas similitudes" con la instrumentalización de la migración que han venido realizando tanto Rusia como Bielorrusia con sus países vecinos y también se aprecian "indicadores de amplificación coordinada de contenido por parte de actores de información pro Krelim".

Esa es la valoración que hace de lo ocurrido la doctora Teija Tiilikaine, directora del Centro Europeo de Excelencia para Combatir las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE), una organización autónoma de expertos internacionales que está decicada a abordar esta cuestión y en la que participan 35 países miembro de la UE y la OTAN, entre ellos España.

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Según explica en declaraciones a Europa Press, la labor del centro, creado en 2017, "cobra cada vez más importancia a medida que se intensifican las operaciones de amenaza híbrida contra los Estados y las sociedades euroatlánticas", subrayando que "el nuevo entorno tecnológico ofrece a los actores hostiles nuevas herramientas para llevar a cabo sus campañas contra las democracias".

En cuanto a las principales amenazas híbridas en Europa, Tiilikaine cita los múltiples "ataques contra infraestructura crítica europea, desde la red eléctrica a gasoductos pasando por la red ferroviaria y los sistemas GPS" así como las "incursiones de drones, que se han convertido en una herramienta frecuente para minar nuestra seguridad como sociedad".

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Otra de las herramientas "de actualidad", añade, es "la manipulación de la información empleada en conexión con otras herramientas con el fin de confundir las percepciones públicas sobre los orígenes de la amenaza y disminuir la confianza en los gobiernos democráticos".

En opinión de Tiilikaine, la concienciación sobre las amenazas híbridas es cada vez mayor en Europa "a medida que más y más países se han visto directamente atacados" al tiempo que los gobiernos están creando herramientas para protegerse, tanto a nivel nacional como en el contexto de la UE y la OTAN.

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"Las herramientas de respuesta son ahora mucho más fuertes que hace un par de años pero aún queda mucho por hacer dados los desafíos que plantean por ejemplo los nuevos desarrollos tecnológicos", destaca la directora del Hybrid CoE, que subraya que "las amenazas híbridas tienen características similares en toda Europa pero la elección de las herramientas varía dependiendo de las vulnerabilidades del país objetivo".

CEUTA Y LAS AMENAZAS HÍBRIDAS

Por lo que se refiere a lo ocurrido a finales de julio en Ceuta, con la entrada masiva de más de 70.000 migrantes desde Marruecos, y si esto es comparable a lo que han venido haciendo en los últimos años tanto Rusia como Bielorrusia aumentando la presión migratoria en las fronteras con sus países vecinos, en particular los bálticos, Tiilikaine reconoce que hay puntos en común.

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"Rusia y Bielorrusia instrumentalizan la inmigración como herramienta estratégica a largo plazo contra sus vecinos", explica a Europa Press, valorando que "el caso de Ceuta tiene algunas similitudes ya que hubo elementos de desinformación y de seres humanos empleados como herramienta".

No obstante, considera que "aún es prematuro" determinar si lo ocurrido puede considerarse como una amenaza híbrida por parte de Marruecos contra España o las medidas que debería adoptar el Gobierno para impedir que un fenómeno como el registrado este verano en la ciudad autónoma vuelva a repetirse.

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AMPLIFICACIÓN COORDINADA DE CONTENIDO

Lo que sí se puede decir, añade la directora del Hybrid CoE, "es que hay indicadores de una amplificación coordinada de contenido" relacionado con lo sucedido en Ceuta "por parte de actores de información prorrusos", coincidiendo así con la línea que ha venido manteniendo el Gobierno español de que se aprovechó para difundir bulos en los días posteriores desde canales vinculados a Rusia.

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Y como también ha hecho el Ejecutivo español, Tiilikaine señala que "las autoridades ucranianas han identificado lo que han descrito como una campaña de información rusa" en relación con estos sucesos y "la Comisión Europea ha confirmado que está examinando la actividad online" relativa a lo ocurrido en la ciudad autónoma.

Así las cosas, Tiilikaine reconoce que "la migración ha sido desde hace tiempo uno de los asuntos más explotados en las campañas externas de manipulación de la información contra Europa".

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Y admite que lo ocurrido en Ceuta "parece coincidir, en líneas generales, con patrones documentados anteriormente en los que actores extranjeros amplifican sucesos de gran carga emocional para profundizar las divisiones políticas, socavar la confianza en las instituciones y reforzar narrativas sobre el supuesto fracaso de la gobernanza europea".