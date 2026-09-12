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Cubarsí toma ventaja por el Golden Boy y Xavi Espart se cuela entre los cien candidatos

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Roma, 12 sep (EFE).- El jugador del Barcelona Pau Cubarsí toma ventaja en la carrera por el Golden Boy 2026, según la última actualización del 'Top 100' elaborado por el diario italiano Tuttosport, que mantiene a su compañero Lamine Yamal en la segunda posición e incluye también entre los cien candidatos al lateral azulgrana Xavi Espart.

Cubarsí, que pasó al primer puesto después de su actuación con España en el pasado Mundial, continúa al frente de la clasificación en esta nueva actualización.

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El central disputó los ocho partidos del torneo y fue elegido mejor jugador joven del campeonato.

Yamal se mantiene segundo, aunque no puede conquistar de nuevo el premio al haberlo ganado en 2024. El extremo azulgrana había liderado la clasificación durante 117 semanas antes de que Cubarsí tomara el relevo.

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La principal novedad en los primeros puestos es el ascenso del marroquí Ayyoub Bouaddi, que sube dos posiciones y se coloca tercero después de su destacado Mundial. El centrocampista ha cambiado este verano el Lille por el Manchester City.

El avance de Bouaddi desplaza al francés Warren Zaïre-Emery, del París Saint-Germain, y al marfileño Yan Diomandé, que pasa a quedar en quinta posición después de haber ocupado el tercer puesto en la anterior actualización.

Diomandé, fichado este verano por el Real Madrid procedente del Leipzig, había sido una de las grandes subidas de la clasificación anterior tras su actuación con Costa de Marfil en el Mundial.

La nueva clasificación también recoge la irrupción de Espart, lateral derecho del Barcelona, que entra en el 'Top 100' en el puesto 50.

El joven azulgrana, al que Hansi Flick ha comparado con el alemán Philipp Lahm, ha disputado los cuatro primeros partidos de la temporada y ha dado dos asistencias.

El Golden Boy 2026, organizado por Tuttosport, distingue al mejor futbolista menor de 21 años que juega en un club europeo y será concedido en diciembre por un jurado formado por periodistas de las principales publicaciones deportivas del continente. EFE

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