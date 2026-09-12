Celta y Málaga, contra sus dudas y la falta de gol

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Vigo/Málaga, 12 sep (EFE).- Tres puntos de quince posibles y una inusual falta de pegada desde la llegada de Claudio Giráldez a su banquillo exponen al Celta a una situación complicada frente al Málaga en Balaídos, donde necesita reconducir su mala dinámica antes del debut europeo ante el Omonia chipriota.

La alarma suena de forma nítida en el Celta, alertado por una preocupante falta de pegada que lo ha llevado a firmar el peor arranque goleador desde el cambio de siglo. Los únicos tantos los han marcado Iago Aspas, con una genialidad en la derrota ante Osasuna, y el central Carl Starfelt en Getafe.

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Con la visita del recién ascendido Málaga, otro de los equipos que aún no ha ganado, el equipo gallego inicia una fase del calendario que parece propicia para su despegue, ya que este miércoles visitará a una de las ‘cenicientas’ de la Liga Europa y el próximo fin de semana volverá a jugar en Vigo ante el Racing Santander, otro de los nuevos en LaLiga.

Como suele ser habitual, Claudio Giráldez agitará su once. Desde que sustituyó a Rafa Benítez en el banquillo del primer equipo, el técnico gallego no ha repetido alineación en dos partidos seguidos. Es su forma de mantener a toda la plantilla 'enchufada', pese a que tanta rotación no gusta a algunos futbolistas.

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Borja Iglesias ha recaído de sus molestias en el sóleo y Antañón arrastra una pequeña lesión en el tobillo, por lo que ambos, en principio, no entrarán en la convocatoria.

El defensa Javi Rodríguez, uno de los habituales en el once que encadena dos suplencias, y el centrocampista Aleix Febas, ya recuperado de la contusión costal que sufrió ante el Athletic, apuntan a un once en el que Ferran Jutglà actuaría como delantero centro.

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El Málaga suma dos empates como local y dos derrotas a domicilio y acumula un gol a su favor por siete en contra, prueba de que le está costando coger el ritmo de la nueva categoría.

La afición salió descontenta por el último resultado, un 0-0 ante el Levante en el estadio de La Rosaleda, con penalti errado por el goleador Carlos Ruiz 'Chupete' incluido, y ahora visita Balaídos, un escenario que le es familiar.

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La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue en la temporada 2017-2018 con empate a cero goles, y el último resultado favorable al Málaga fue en la campaña 2013-2014 con un triunfo por 0-2.

El técnico malaguista, Juan Francisco Funes, recupera al delantero Adrián Niño, que todavía no ha podido debutar por una lesión muscular, mientras que algunos de los fichajes tendrían opciones de ser titulares, como el lateral izquierdo Adam Aznou o el centrocampista sueco Jens Cajuste.

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Siguen de baja por lesión los defensas Diego Murillo y Fernando Calero, el centrocampista Aaron Ochoa y el delantero Julen Lobete, además del punta Haitam Abaida, éste por motivos personales.

En el lado positivo, estará disponible el centrocampista Carlos Dotor, cedido por el Celta y que no dispone de cláusula en su contrato que le impida ser alineado.

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- Alineaciones probabales:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Febas o Moriba, Carreira; Hugo González, Williot y Jutglà.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Dotor, Izan Merino, Joaquín; Dani Lorenzo; y Chupete.

Árbitro: Carlos Muñiz (Comité aragonés).

Estadio: Balaídos, de Vigo (Pontevedra).

Hora: 14.00 horas (12.00 GMT). EFE

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