Calero considera el Valladolid-Oviedo "un partido de Primera" que se juega en Segunda

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Oviedo, 12 sep (EFE).- Julián Calero, técnico del Real Oviedo, aseguró que el encuentro de este domingo (Zorrilla, 16.15 horas) entre los azules y el Valladolid "es un partido de Primera que circunstancialmente se juega en Segunda".

"Los partidos con el Andorra son diferentes y lo que sucede ese día lo entrecomillo, hay veces que no se puede extrapolar. Por eso no me fío del último partido del Valladolid. Los que jueguen son buenos futbolistas, tienen un buen equipo y también tienen bajas como nosotros", explicó el entrenador en la sala de prensa de El Requexón.

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Sobre la lesión de Carlos Fernández, que viajó a Barcelona para someterse a una artroscopia en su rodilla derecha, el preparador carbayón dijo que le genera "rabia" y que el delantero "seguramente tenga que estar fuera" entre dos o tres meses.

"Estoy contento con los chicos. Me da buenas vibraciones todo esto, pero hay que poner la guinda en forma de gol y para eso tenemos que aportar todos más", comentó Calero sobre la falta de gol del equipo oviedista, que en las primeras cuatro jornadas del curso sólo ha podido marcar un tanto.

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Insistiendo en la faceta goleadora del Oviedo, el entrenador azul recordó que "en las estadísticas de LaLiga el Oviedo es el equipo que más remata dentro del área, el que más centra y el que más llegada acumula, así que con esos datos lo normal sería llevar más de un gol".

El Real Oviedo, que todavía no sabe si podrá contar este domingo con Chris Ramos y David Costas, viajará en autobús este mismo sábado y hará noche en Valladolid de cara al partido del domingo. EFE

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