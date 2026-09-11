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Rego insiste en que Marruecos sabía algo: "80.000 personas no se mueven sin que lo sepa"

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Madrid, 11 sep (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha respondido este viernes al comunicado emitido por Marruecos en el que rechaza ser el "chivo expiatorio" de la crisis migratoria en Ceuta al asegurar que "80.000 personas no se mueven sin que Marruecos tuviera algún tipo de conocimiento de la situación".

En una entrevista en TVE, Rego ha incidido, no obstante, en que "hay todavía mucho margen para investigar y para ver qué es lo que ha sucedido ahí", si bien ha remarcado que lo ocurrido en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio es una "prueba palpable" del fracaso de un modelo migratorio que externaliza la frontera y pone en manos de un tercer país el control la frontera española.

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La ministra ha celebrado que haya comenzado el traslado de menores migrantes a la península con la acogida por parte de Navarra de cinco niñas y ha señalado que ahora lo importante es que estos traslados se hagan "con la máxima diligencia" para preservar los derechos de estos menores y de los ceutíes.

Por ello, Rego ha apelado al PP, que gobierna en muchas comunidades autónomas, a buscar soluciones "más allá de seguir calentando el ambiente y estar tensionando las costuras de la convivencia con discursos de odio".

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"Toca que arrimen el hombro y, en todo caso, discrepemos respecto a qué tipo de soluciones", ha añadido la ministra, que ha asegurado que desde el Gobierno han puesto "muchas soluciones sobre la mesa" para trasladar a todos los niños, "a ser posible a la península" y desde ahí trabajar en los distintos procedimientos "de acuerdo siempre con la ley y con el interés superior del menor".

Ha recordado que ya se han habilitado 500 plazas en la península y que "en tres semanas o un mes como máximo" se podría tener a las menores migrantes trasladadas en recursos en todo el territorio.

Rego no ha podido dar una cifra exacta de cuántos menores han manifestado su deseo de regresar con su familia a Marruecos y ha señalado que en la práctica el regreso de un menor con su familia desde que se inicia ese expediente puede llevar "meses" porque es imprescindible que responda el país de origen.

"Por eso, la insistencia de que lo mejor es que estén en península. Todos somos conscientes de que Ceuta es un territorio limitado, que está muy tensionado y que la manera de destensionar es que esos procedimientos se pueden dar exactamente con las mismas garantías y de la misma manera en cualquier punto del territorio", ha aseverado. EFE

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