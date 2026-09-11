Premier Padel Madrid: 55.245 espectadores y más de 25 M€ de impacto

Guardar

Carlos Pérez Gil

Madrid, 11 sep (EFE).- La quinta edición del torneo de Madrid de Premier Padel ya ha hecho cuentas. La prueba disputada el pasado fin de semana dejó una cifra récord: 14.647 espectadores el sábado en el Movistar Arena, en el día de las semifinales, algo superior a la registrada hace un año. La prueba del principal circuito internacional de pádel se ha consolidado como una de las citas de referencia en el calendario deportivo de la capital.

PUBLICIDAD

Con el recuerdo aún en el homenaje brindado a la jugadora más laureada del pádel, la española Alejandra Salazar, en su despedida de Madrid y en la victoria de los dúos Galán-Chingotto y Triay-Brea, Esedos Padel, la promotora del Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho, ha hecho balance del impacto del evento.

A los 14.647 espectadores -el pasado año fueron 14.256- contabilizados el sábado, la jornada que tradicionalmente que concentra mayor interés al ofrecer los cuatro partidos de semifinales, se unen los 55.245 aficionados, de más de 80 nacionalidades, que discurrieron por el Movistar Arena en el conjunto de la competición.

PUBLICIDAD

El torneo también se jugó en la zona de hospitalidad, con 4.500 personas y 340 vips, y en el exterior del pabellón multiusos, con 35.000 en el área de aficionados, donde se instaló una cancha de pádel reservada para que jugara todo aquel interesado.

Esedos Padel ya piensa en la próxima edición de la cita en el Movistar Arena y ha puesto a la venta las primeras 3.000 entradas para las semifinales y las finales, programadas el 4 y 5 de septiembre de 2027.

PUBLICIDAD

“El futuro para Madrid es estar muy sólido, quedarse en el calendario de una forma permanente y seguir construyendo una credibilidad muy grande. Aquí se hacen muy bien las cosas y hay una gran afición (…) Madrid va a ir ganando más relevancia”, analiza a EFE el presidente de Esedos Padel, Joan Cuscó.

El pasado año, el torneo tuvo un impacto económico de unos 25 millones de euros, una cifra que se espera que sea ligeramente superior cuando se cierre el informe de 2026.

PUBLICIDAD

Al margen del de Madrid, la promotora de Premier Padel en España organiza otros cinco torneos del circuito: las finales de Barcelona de diciembre, Málaga, Valencia, Valladolid y Gijón.

El coste de organización de cada prueba oscila entre los tres y cuatro millones de euros, entre ellos, la bolsa de premios para los jugadores, cifrada en 474.500 euros, y los ingresos que se generan proceden a partes iguales entre venta de entradas, patrocinios y subvenciones de las administraciones públicas.

PUBLICIDAD

Preguntado si el pádel es un negocio beneficioso o aún le falta algo de recorrido para serlo, Cuscó señala: “En España estás más cerca del ‘break-even’ (igualar ingresos y gastos), de equilibrar el coste, pero cuando te vas a un territorio donde no hay una comunidad de jugadores tan grande, vender entradas y vender patrocinio y que las instituciones te ayuden es más difícil”.

“Por lo tanto, hay ni uno, ni dos, ni tres, sino muchas más sedes de Premier Padel que anualmente pierden dinero. Pero tenemos una visión de futuro. Para eso se hacen contratos a diez años y creyendo en el proyecto y en la manera que está evolucionando. Hay una tendencia de mejora anual. Por lo tanto, están llegando al ‘break-even’ y van a llegar a generar beneficios”, vaticina el empresario catalán,.

PUBLICIDAD

El crecimiento del pádel ha llevado a futbolistas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Robert Lewandowski a invertir en él. “Son las grandes banderas”, apunta Cuscó, quien enfatiza que el apoyo también procede de otros ámbitos más allá del deporte.

El directivo de Esedos Padel desvela que en una reunión del presidente de Premier Padel Nasser Al-Khelaifi, también máximo mandatario del PSG, y el fundador de Microsoft, Bill Gates, este le transmitió su afición por jugar en una pista de 20x10.

PUBLICIDAD

“Que sepas que juego al pádel y sé que estás involucrado en él. Es un proyecto extraordinario. Si necesitas algo, que sepas que me encanta”, le dijo Gates al empresario catarí.

“Y eso nos está ocurriendo en todas las esferas. No tiene límite. Da lo mismo que sean asiáticos o árabes, latinoamericanos o africanos. El pádel va a expandirse por todo el mundo de una manera general. Es imparable”, incide Cuscó.

PUBLICIDAD

Por ello, está convencido de que más pronto que tarde, el deporte de la pala será olímpico: “El Comité Olímpico Internacional no puede hacer oídos sordos a un deporte que tiene una práctica tan masiva”.

“Y hay otro ámbito que no es menor. Estamos en una sociedad donde, por suerte, en el tema de la igualdad de género, el pádel es líder. No existen otros deportes con tanta igualdad a como estamos tratando a chicos y chicas”. EFE