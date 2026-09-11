Mónica García reconoce que nadie supo prever la magnitud de la entrada en Ceuta

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Madrid, 11 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado, al ser preguntada por la dimisión del jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, que “nadie tuvo la capacidad de dimensionar hasta dónde podían llegar las consecuencias del bulo" que, a su juicio, provocó la llegada masiva de inmigrantes.

“Me acabo de enterar de la dimisión" del jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta. "Si hacemos un análisis objetivo, es cierto que había avisos de un paso fronterizo que se había incrementado, pero en ningún caso una alerta de la magnitud que tendría ese paso transfronterizo desde Marruecos”, ha señalado García a los medios de comunicación en la Asamblea de Madrid.

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El jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión tras la publicación de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los cuales se le relaciona con los avisos un día antes de que se produjera la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio.

Sin embargo, la ministra considera que no solo él, sino "nadie, tuvo la capacidad de dimensionar hasta dónde iba allegar ese bulo y sus consecuencias".

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“Lo ha dicho el CNI, la Policía Nacional, la Guardia Civil y lo decimos todos ministros. Todo partió de un bulo, tú puedes ver la dimensión de ese bulo, pero no sus consecuencias. Hay que entender la importancia que pueden llegar a tener esos bulos”, ha añadido antes de calificarlos de “peligrosos”.

A preguntas de los periodistas la ministra ha señalado que “el CNI ha sido muy explícito, han reconocido que no calcularon las dimensiones de esta avalancha de 80.000 personas. Si tú dimensionas esto como una violación de la integración territorial das una alerta a tu superior o al ministro, pero no envías un whatssapp al jefe gabinete del Delgado del Gobierno”.

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“La falta de dimensión está implícita en el canal de comunicación de ese aviso, que no es interpretado como una alerta ni por quien lo recibe ni por quien lo envía”, ha concluido García. EFE