Más de cien grupos feministas piden el traslado a la península de las menores en Ceuta

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Granada, 11 sep (EFE).- Más de cien asociaciones feministas han enviado una carta conjunta al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para exigir que las niñas menores migrantes que entraron en la ciudad autónoma sean trasladadas a la península por su especial vulnerabilidad.

La misiva, que ha surgido a través de la Asociación María de la O Lejárraga de Granada, pide que se cumpla la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la propia ley de extranjería, que, según han asegurado, obligan a que el interés superior del menor prevalezca sobre cualquier otra consideración administrativa o política.

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Las asociaciones han afirmado que la reforma de la ley de extranjería, aprobada en 2025, creó un mecanismo específico para situaciones de contingencia migratoria extraordinaria como la que vive Ceuta que establece un sistema de reubicación solidaria entre comunidades autónomas, fijan criterios objetivos para distribuir la acogida y prevén que los traslados se materialicen en un plazo máximo de quince días.

"Este el marco legal vigente que todas las administraciones deben respetar. Por ello denunciamos la actitud de aquellas comunidades autónomas que han anunciado públicamente su negativa a acoger a las menores que les corresponden", recoge la carta.

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Los 110 grupos feministas que firman la carta, entre otros La Frontissa (Barcelona), Mujeres por la Paz (Madrid), Ágora Solidaria (Cantabria), Amama (Sevilla), Amics de la FUE (Valencia) y la Plataforma Feminista Galega (A Coruña), han defendido que la protección de la infancia es una obligación moral, legal y constitucional de los poderes públicos.

"Negarse a cumplirla supone romper el principio de solidaridad territorial precisamente cuando más necesario resulta", han subrayado.

Además, han afirmado que es a Vivas, como responsable de la administración que ejerce la tutela de estas niñas, a quien le corresponde adoptar las decisiones para hacer posible su "traslado a recursos seguros ya preparados para recibirlas". EFE

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