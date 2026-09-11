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Laporta reivindica "las raíces profundamente catalanas" del FC Barcelona

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Barcelona, 11 sep (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reivindicó este viernes, durante la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova con motivo de la Diada, que "las raíces profundamente catalanas" de la entidad son las que "dan sentido" al lema 'més que un club'.

"En la defensa de una Cataluña abierta al mundo, de nuestra lengua y cultura, de nuestras libertades individuales y colectivas, encontraréis siempre a la junta directiva que tengo el honor de presidir. El Barcelona tiene unas raíces profundamente catalanas y eso es lo que da sentido al més que un club", afirmó.

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Laporta señaló que el FC Barcelona es "una institución comprometida con la democracia" y recordó que el club participa "desde hace más de un siglo" en la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova.

"Lo hemos hecho siempre que los vientos de la democracia lo han permitido, ya que ha habido momentos en que los vientos no soplaban a favor", indicó.

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Preguntado por el buen inicio del equipo de fútbol masculino, con pleno de victorias en cinco partidos, Laporta respondió que deben "tocar con los pies en el suelo", ya que "esto no ha hecho más que empezar", si bien admitió que se han "fijado el objetivo de la Liga, la Copa, la Supercopa y la Champions", una competición que genera "especial ilusión".

"Todo el mundo tiene que estar atento porque hay mucha calidad en la plantilla. Tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien. Todos tienen que estar muy comprometidos y en tensión, pensando siempre en el equipo. Eso nos llevará seguro a ganar títulos", opinó.

Sobre las recientes palabras del extremo Lamine Yamal, que apuntó a la necesidad de que todos los futbolistas corran por el bien del colectivo, el presidente del Barcelona valoró que "tiene mucho mérito que lo diga Lamine con 19 años", pues demuestra "una madurez genial para su edad", y a su vez es "ilustrativo de lo que tiene que hacer el equipo esta temporada".

Laporta encabezó la comitiva del FC Barcelona junto a otros directivos de la entidad como el vicepresidente del área deportiva, Rafael Yuste, y la vicepresidenta institucional, Elena Fort.

También participó en representación del primer equipo de fútbol masculino el centrocampista Fermín López, mientras que por parte del Barça femenino lo hizo la también centrocampista Patri Guijarro.

El equipo de balonmano, que debuta este viernes en la Liga Asobal en Logroño, contó con la representación del jugador Oriol San Felipe, el directivo responsable Joan Solé y el coordinador Joan Marín, mientras que del baloncesto, que juega esta noche contra el Kids&Us Manresa en Tarragona, acudió el embajador Audie Norris y los jugadores del filial Jan Cerdán y Jakob Siftar.

También acudieron el entrenador y el capitán de las secciones de fútbol sala, Javi Rodríguez y Dídac Plana, y de hockey sobre patines, Ricard Ares e Ignacio Alabart, además de otros representantes del fútbol formativo, la Fundación Barça Genuine y la Agrupació Veterans FC Barcelona.

Asimismo, con motivo del 11 de septiembre, el FC Barcelona y su Fundación publicaron un vídeo en sus canales oficiales para mostrar la vinculación histórica entre la entidad barcelonista y su compromiso con la promoción de la lengua catalana y el catalanismo. EFE

(foto) (vídeo)

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