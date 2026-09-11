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Kelso se aprovecha de las adversas condiciones del asfalto del trazado del Adriático

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Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El australiano Joel Kelso (Honda) supo aprovecharse de las condiciones del asfalto mojado del trazado del Adriático para ser el más rápido en la primera sesión libre del Gran Premio de San Marino de Moto3.

Kelso marcó un mejor tiempo de 1:46.033 que era más de medio segundo más rápido que su inmediato perseguidor, el austríaco Leo Rammerstorfer (Honda), con el español Adrián Fernández (Honda) en la tercera posición.

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Aunque el primer líder fue Fernández, no tardó mucho en sorprenderle por su rendimiento el indonesio Veda Pratama (Honda) -decimoquinto al final de la tanda libre-, estableciéndose entre ambos una lucha por la primera posición en la que también se inmiscuyó el 'local' Guido Pini (Honda).

Ese era un primer dato importante a tener en cuenta, el rendimiento de las motos japonesas en este trazado de la costa del Adriático, uno de los más cortos del calendario, con apenas 4.226 metros, que amaneció todavía con muchas zonas del asfalto mojadas por la lluvia caída el día anterior y durante la madrugada y que al final vio cinco Honda en las cinco primeras posiciones de la tabla de tiempos.

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Fernández recuperó el primer puesto en el undécimo giro con 1:52.419, superando por 123 milésimas de segundo al indonesio, quien persistía en su intento de liderar la primera sesión libre, que completó su objetivo en la decimotercera vuelta, en la que paró el cronómetro en 1:52.245, 1:51.873 en el siguiente.

El austríaco Leo Rammerstorfer (Honda) fue el primero en montar neumáticos de seco y con ello se encaramó a la primera posición con 1:50.307, por primera vez en su carrera deportiva, pues no es un piloto al que se suela ver por las primeras posiciones.

Bien es cierto que muchos pilotos, sobre todo los más rápidos de la categoría, aquellos que se juegan el título, se lo tomaron con cierta calma para evitar errores en forma de caída que pudiesen comprometer una última parte del campeonato en la que se van a acumular las carreras casi de manera consecutiva.

Rammerstorfer volvió a rebajar el mejor tiempo de la categoría al rodar en 1:48.128, pero le duró poco la alegría, al superarlo el australiano Joel Kelso (Honda) con registros consecutivos de 1:47.540 y 1:46.033.

Kelso fue de los pilotos que se lo había tomado con calma, hasta ver que las condiciones del asfalto habían mejorado considerablemente y en apenas cuatro vueltas ya se había encaramado al liderato de la sesión, por delante de Rammerstorfer, Fernández, el irlandés Casey O'Gorman (Honda) y el italiano Nicola Carraro (Honda). EFE

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