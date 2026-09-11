Feijóo desea a Cataluña "buena Diada" y ser "parte del cambio que necesita toda España"

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Madrid, 11 sep (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado este viernes una "buena Diada a todos los catalanes" y ha añadido que Cataluña "no necesita seguir siendo moneda de cambio de nada, sino parte del cambio que necesita toda España para recuperar el orden, la libertad y la prosperidad".

"Que Cataluña lo tiene todo para despegar pudo verlo el mundo entero hace pocos meses, en la majestuosidad de la Sagrada Familia, con ocasión de la visita a España del papa León XIV", ha escrito Feijóo en la red social X.

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El mensaje de Feijóo para celebrar el 11 de septiembre, día oficial de Cataluña, combina el castellano y el catalán. EFE