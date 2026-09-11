El mexicano Santiago Giménez busca minutos y goles con el Oporto ante el Casa Pia

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Lisboa, 11 sep (EFE).- El delantero mexicano Santiago Giménez buscará más minutos con el Oporto y regresar a la senda de los goles en el partido que su nuevo equipo disputará este sábado contra el Casa Pia, en la sexta jornada de la Liga Portugal.

Giménez debutó con el campeón portugués en la reñida victoria de la ronda pasada ante el Moreirense (2-1), volvió a ser utilizado en el tramo final de la derrota en la Liga de Campeones contra el Manchester City (0-2), y se espera que vuelva a tener tiempo de juego en el próximo compromiso.

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El nacido en Buenos Aires y naturalizado mexicano, pese a estar lejos de su mejor forma física, estuvo a punto de anotar en su estreno, y ahora tendrá ante el colista la oportunidad de romper la sequía goleadora que arrastra desde septiembre del año pasado, cuando anotó con el AC Milan.

Aunque el Casa Pia sólo suma un punto, el Oporto deberá actuar con cautela, ya que fue precisamente en el campo de su próximo rival donde sufrió una de sus dos derrotas ligueras la campaña pasada.

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Mientras, el domingo, el Benfica y el Sporting se enfrentarán al Gil Vicente y al Famalicão, respectivamente.

El protagonista del buen momento del Benfica es el argentino Gianluca Prestianni, quien fue elegido el mejor jugador en el campo en los dos últimos partidos de las 'águilas'.

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En la pasada jornada, Prestianni contribuyó con un gol a la victoria sobre el Marítimo (0-3), y este miércoles anotó y dio una asistencia ante el Moreirense (0-4) en un partido aplazado de la tercera ronda.

El choque con el Gil Vicente marcará el inicio de un período exigente para el Benfica, que luego visitará al AC Milan, en la Liga Europa, y al Oporto, en el campeonato.

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Y el Sporting viajará al norte para enfrentarse al Famalicão de su extécnico -y ex del Celta de Vigo- Carlos Carvalhal.

La baza de los 'leones' ha sido el colombiano Luis Suárez, máximo goleador de la anterior edición de la Liga Portugal y que en la actual ya suma cuatro goles, el último ante el Nacional (2-0), en el que también dio una asistencia.

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Y el miércoles pasado, Suárez volvió a anotar en Liga de Campeones (victoria por 3-1 ante el Galatasaray turco), con lo que suma cuatro partidos consecutivos viendo puerta.

El Sporting se enfrentará a un Famalicão que aún no ha ganado este curso, un problema cuya solución podría estar en su último refuerzo, el delantero mexicano Pato Salas, cedido por el Club América, quien aún espera su debut en suelo portugués.

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- Partidos de la sexta jornada de la Liga Portugal:

. Sábado 12: Nacional-Alverca, Casa Pia-Oporto y Académico Viseu-Vitória Guimarães.

. Domingo 13: Arouca-Santa Clara, Benfica-Gil Vicente y Famalicão -Sporting.

. Lunes 14: Rio Ave-Estrela da Amadora, Moreirense-Marítimo y Braga-Estoril Praia. EFE