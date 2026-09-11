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Dimite el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta

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Ceuta, 11 sep (EFE).- El jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión tras la publicación de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) donde se le relaciona con los avisos un día antes de que se produjera la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio.

En los informes del Centro Nacional de Inteligencia hechos públicos por el Gobierno, se incluye una conversación que Gonzalo Sanz mantuvo por whatsApp con un miembro del CNI cuyo contenido no trasladó al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez.

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La propia autoridad gubernativa ceutí indicó este miércoles que no había sido informada de esta conversación ni de ningún whatsApp del CNI y que, por tanto, desconocía cualquier alerta al respecto. EFE

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