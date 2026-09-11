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Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta tras la polémica por los contactos con el CNI

24/08/2026 El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, atiende a los medios en la Delegación del Gobierno de Ceuta, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Cuerpo ha visitado Ceuta con el objetivo de abordar el apoyo económico necesario a la ciudad autónoma como consecuencia de la crisis migratoria inicial a finales del mes de julio. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
24/08/2026 El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, atiende a los medios en la Delegación del Gobierno de Ceuta, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Cuerpo ha visitado Ceuta con el objetivo de abordar el apoyo económico necesario a la ciudad autónoma como consecuencia de la crisis migratoria inicial a finales del mes de julio. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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El jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión tras la polémica generada por la publicación de documentación desclasificada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con los acontecimientos del pasado 30 de julio.

La renuncia se produce después de conocerse que Sanz recibió mensajes del CNI a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

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El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, afirmó que desconocía tanto los mensajes como la llamada mantenida entre su jefe de Gabinete y el CNI.

"No fue nada más que un intercambio de información", señaló públicamente Triano, quien, por el momento, ha descartado abandonar también su cargo.

Sanz asumió la Jefatura de Gabinete de la Delegación del Gobierno en febrero de 2025, después de haber trabajado previamente como asesor de la institución. Su incorporación al puesto se produjo tras la salida de Rafael García.

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