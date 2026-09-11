Detenido un trabajador de la empresa pública de limpieza de Ceuta por quemar un vehículo

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Ceuta, 11 sep (EFE).- La Policía Local de Ceuta ha detenido este viernes a un trabajador de Servilimpce, la empresa pública de limpieza vial de la ciudad autónoma, acusado de participar en la quema de uno de los ocho vehículos que han ardido en las últimas horas.

Fuentes policiales han indicado a EFE que la detención se ha practicado en la barriada Polígono Virgen de África por agentes de la Policía local ceutí que ya lo han puesto a disposición de los efectivos de la Policía Nacional.

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Durante esta madrugada el Servicio de Extinción de Incendios se ha visto obligado a desplegarse durante horas en diferentes zonas de la ciudad para poder atender las emergencias que han mantenido en alerta tanto a los efectivos de seguridad como a numerosos vecinos.

El episodio de mayores dimensiones se ha producido en las inmediaciones de las naves del Tarajal, donde el fuego ha afectado a 42 chabolas construidas por migrantes.

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El fuego se declaró cerca de la medianoche en uno de los asentamientos donde permanecen muchos de los migrantes que entraron en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio pasado en una zona de naves industriales y fueron los propios vecinos los que alertaron a emergencias.

Los agentes tuvieron que desalojar del lugar a los migrantes que dormían en los aledaños para evitar que pudieran verse afectados por el humo y no se han registrado heridos, en tanto se investiga si el origen del fuego podría ser alguna de las fogatas del campamento.

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Las llamas han calcinado los plásticos y residuos de todo tipo que había en sus alrededores.

Otro de los incendios de mayor alcance se ha registrado en las inmediaciones del polideportivo José Ramón Díaz-Flor, donde varios vehículos han quedado afectados por las llamas.

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El fuego ha obligado a la intervención de los Bomberos para evitar que las llamas pudieran propagarse a otros vehículos o elementos próximos.

La situación se ha repetido en otros puntos de la ciudad, con incendios en otro polígono y varios aparcamientos, que han dejado como resultado ocho vehículos y cuatro contenedores quemados en distintas zonas de Ceuta. EFE

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