Desmantelan la principal red de entrada de cocaína en Menorca y detienen a 11 personas

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Mahón, 11 sep (EFE).- Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido desarticular la mayor red de tráfico de cocaína a gran escala en Menorca, que lideraba un hombre asentado en Ciutadella, quien ha sido detenido junto a otras diez personas.

Según informa el Ministerio del Interior, durante la operación llevada a cabo en Menorca y Carcaixent (Valencia) se han aprehendido más de seis kilos de cocaína de gran pureza, además de siete vehículos adaptados para ocultar la droga con sistemas hidráulicos, 9.000 euros en efectivo y útiles para el envasado de los estupefacientes.

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La investigación se inició después de que se detectara un incremento de envíos de drogas hacia Menorca coincidiendo con la temporada turística.

Los ahora detenidos aprovechaban el flujo de pasajeros y vehículos en las líneas de ferry procedentes de Barcelona, Valencia y Alcúdia (Mallorca) para introducir la droga en Menorca.

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El entramado utilizaba una compleja logística para trasladar la droga desde diversos puntos de la península (principalmente Madrid, Barcelona y Valencia) hasta la isla.

La red lograba burlar el control policial mediante el uso de vehículos del mismo modelo y año, que modificaban para instalar compartimentos ocultos situados bajo los asientos o en el salpicadero.

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Desde mayo, las fuerzas de seguridad han ido asestando diversos golpes a la infraestructura del grupo criminal, hasta que finalmente se ha dado por desmantelada la principal vía marítima de entrada de cocaína en Menorca.

En mayo se incautaron dos kilos de cocaína ocultos en el asiento de un vehículo, cuyo conductor fue detenido en el puerto de Ciutadella.

A mediados de julio se localizaron en el puerto de Barcelona otros tres kilos y medio ocultos en dos 'caletas' hidráulicas de un vehículo, cuyo ocupante fue igualmente detenido.

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Pese al doble golpe, los integrantes de la red trataron de reorganizar su operativa y coordinaron nuevos desplazamientos de droga desde la península.

Fue entonces cuando, el 29 de julio, se desplegó una intervención simultánea de entrada y registro en cinco inmuebles de Ciutadella, Mahón y Es Castell (Menorca), así como de Carcaixent (Valencia).

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Los registros, apoyados por unidades de guías caninos, seguridad ciudadana y policía científica, permitieron intervenir otro kilo de cocaína listo para su distribución, así como máquinas de envasado al vacío, útiles de dosificación, 9.000 euros en efectivo, teléfonos móviles y cinco vehículos modificados.

En estos registros se practicaron nueve detenciones, ocho en Menorca y una en Valencia.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de los principales responsables. EFE

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(Vídeo)