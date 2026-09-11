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Denuncian una agresión racista a un varón herido por disparos de perdigón en San Sebastián

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San Sebastián, 11 sep (EFE).- El Colectivo Harrera Sarea ha denunciado la "agresión racista" sufrida este jueves por un hombre en San Sebastián que resultó herido leve en la cara y la espalda a causa del impacto de tres proyectiles, probablemente perdigones disparados por un arma de aire comprimido.

El Departamento vasco de Seguridad ha informado de que la víctima se personó ayer sobre las 13:30 horas en una comisaría de la Ertzaintza para interponer una denuncia por lo ocurrido, por un presunto delito de lesiones, tras lo cual fue trasladado a un centro hospitalario para ser atendido.

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Seguridad ha indicado que el varón presentaba tres "marcas" en la cara y espalda que, según relató, le había provocado alguien que le disparó, posiblemente con un arma de aire comprimido, cuando se encontraba sentado a mediodía en la calle Duque de Mandas de la capital guipuzcoana.

El colectivo Hiritarron Harrera Sarea ha denunciado este viernes este hecho como "una agresión racista", en un comunicado en el que precisa que la víctima es "una persona migrante" que, estando sentada frente a un edificio en esa calle donostiarra, "fue tiroteada desde un balcón".

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Esta red de acogida ciudadana ha asegurado que ésta es "la segunda agresión de estas características en pocos meses" contra un inmigrante, ya que este mismo verano "dispararon" a otro desde "un balcón de la Parte Vieja".

"No podemos normalizar la caza racista, ni mirar hacia otro lado", ha reclamado Harrera Sarea, que considera que "el odio hacia las personas migrantes está llegando demasiado lejos".

En su comunicado, este colectivo ciudadano difunde fotografías en las que se aprecian lesiones en el pómulo y en la parte alta de la espalda de un joven, así como los restos de un proyectil. EFE

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