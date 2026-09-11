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CSIF exige estabilidad legislativa en Educación y un Pacto de Estado de al menos ocho años

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Madrid, 11 sep (EFE).- El sindicato CSIF exige estabilidad legislativa en la Educación y un Pacto de Estado que dure al menos dos legislaturas y, tras el informe PISA 2025 que ha mostrado un gran retroceso en ciencias, lectura y matemáticas, urge la "reformulación" del sistema educativo con más inversión y recursos.

CSIF ha convocado a los docentes el próximo 15 de septiembre frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en una primera manifestación que podría repetirse con más movilizaciones en los próximos meses si no se mejoran las condiciones del profesorado y de la escuela pública.

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El sindicato ha presentado el 'Informe sobre el estado de la educación 2025-2026' que señala una escasez de recursos y docentes y avisa de que siete de cada diez alumnos españoles estudian en centros a los que les falta personal de apoyo, frente a cuatro de cada diez en la OCDE.

El sindicato recalca que el índice de escasez de recursos que perciben los directores de los centros españoles es de 0,65 puntos, más del doble que el 0,30 de la OCDE, según PISA.

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Además la interinidad es del 30,45 % de media, muy lejos del 8 % que marca Bruselas. CSIF estima que se necesitan entre 146.000 y 153.000 plazas adicionales.

En su informe destaca que ninguna comunidad autónoma se aproxima al límite del 8 % en interinidad y que cinco superan el 40 % (Navarra, País Vasco, Aragón, Canarias y La Rioja).

Andalucía, Galicia y Cataluña, son las regiones donde la tasa de interinidad se mantiene entre el 20 % y el 25,5 %.

Por otra parte, añade que este verano se han celebrado procesos de oposiciones con 17.780 plazas convocadas, de las cuales han quedado desiertas 2.694.

 "Hay especialidades enteras que no se cubren en ninguna convocatoria —FP técnica, informática, tecnología, idiomas y música— y territorios en los que se quedan sin cubrir la totalidad de su oferta en determinados cuerpos", denuncia CSIF que, a 8 de septiembre, señala 44.619 vacantes de maestros y 82.283 vacantes en secundaria.

El sindicato reitera la urgencia de un incremento progresivo del gasto en educación pública hasta el 7 % del PIB, con un mínimo de 7.421 euros por alumno garantizado por el Estado, un plan nacional de equiparación retributiva docente y unas condiciones básicas comunes en todo el país.

"Estamos ante un sistema ineficiente. En España nacer en una comunidad u otra marca parte del futuro académico y profesional, hay diferencias de hasta dos cursos escolares", ha denunciado el presidente del sector de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.

Apuesta por un Pacto de Estado en Educación que al menos dure ocho años y una homogeneización de las competencias básicas. Urge la aprobación del Estatuto Docente, que incluya la bajada de ratios en las aulas y de la jornada docente así como la subida de niveles y adaptación de los cuerpos docentes.

En este sentido, la secretaria de política educativa de CSIF, Isabel Madruga, ha denunciado que "no hay avance real con el Estatuto, nos vendieron una legislatura del profesorado y tenemos la legislatura de los aplazamientos".

"Hay que llamar a la reflexión. Todos los gobiernos autonómicos y partidos políticos deben tomar conciencia de que el actual sistema educativo deja al alumnado en la estacada y no tiene niveles de exigencia necesarios para competir", ha añadido Gutiérrez.

CSFI recuerda que estas ciudades autónomas tienen los peores resultados académicos de España, las mayores ratios por aula, la mayor tasa de abandono escolar y la menor tasa de titulación.

Gutiérrez ha denunciado que la entrada de miles de personas migrantes en Ceuta ha "colapsado" los servicios públicos y ha provocado que se viva una "situación dramática" en la Educación.

"Las tareas de vigilancia, acogida, apoyo emocional, evaluación de niveles e incorporación de alumnado a lo largo del curso recaen sobre los 1.749 docentes de la enseñanza pública y privada de Ceuta, que son exactamente los mismos que antes del 30 de julio", recuerda CSIF. EFE

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