Álex Palou, la alegría vende

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Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 11 sep (EFE).- Gana, divierte y contagia. Álex Palou es el rostro de la IndyCar. Cinco títulos en seis años. Primer español en ganar las 500 Millas de Indianápolis. Los números le sitúan entre las leyendas de este deporte. Factura y hace facturar. Alex Damron, jefe de mercadotecnia de la Indy, explica a EFE por qué el catalán es hoy el gran activo comercial del campeonato.

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Tras conquistar su quinto título en Milwaukee, Palou dijo a EFE que alcanzar el récord de ocho coronas es posible. Su enfoque es seguir empujando para ir a por más. Divierte y se divierte. Damron no tiene dudas: "Es absolutamente una leyenda, y lo que asusta a la competencia es que es una leyenda joven".

"Lo que ha hecho antes de los 30 años en IndyCar no tiene precedentes y le sitúa históricamente junto a algunas de las leyendas que todos conocen, nombres como (Marco) Andretti o (A.J.) Foyt", añadió el jefe de mercadotecnia de la IndyCar.

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Su valor trasciende las victorias y Palou ya es una figura global, un embajador que abrió aún más los horizontes de un campeonato cada vez más competitivo, al que llegan pilotos de cada rincón del mundo. De Sant Antoni de Vilamajor, casa de Palou, a México, de Nueva Zelanda y Suecia, el país del vigente campeón de las 500 Millas, Felix Rosenqvist.

"Desde una perspectiva de 'marketing', Palou es absolutamente esencial para este deporte. Representa habilidad, oficio, competición increíble y la alegría de la velocidad", dijo Damron a EFE.

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"Le encanta correr y se nota cuando sale del coche. Nadie parece más feliz ni estar pasándolo mejor en IndyCar que Álex Palou", añadió.

DHL puso sus colores, el amarillo y el rojo que suponen un claro guiño a la bandera de España, en el monoplaza número 10 del equipo Chip Ganassi que domina el campeonato.

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FOX invirtió millones de dólares en un comercial con Palou que fue difundido en el Super Bowl de Nueva Orleans en 2025. Inversión con retorno garantizado. La IndyCar es cada vez más global.

¿Por qué vende Palou? Para Damron, la respuesta es simple.

"Parte de ello, por supuesto, tiene que ver con ganar, eso lo hace todo más fácil. Pero una parte importante es que ama nuestro deporte, disfruta de formar parte de él y valora estar en IndyCar", dijo.

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El ascenso de Palou ha coincidido con un incremento del interés por IndyCar en España y Europa.

"Sin duda, estamos viendo más interés por el deporte en España y en Europa en los últimos años, y él ha sido una parte importante de por qué hemos podido impulsar ese crecimiento", aseguró Damron.

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IndyCar mantiene una relación "extraordinaria” con Movistar Plus+, dueña de los derechos televisivos del campeonato en España, y Damron considera que el campeón español ha ayudado a que esa alianza "siga avanzando y creciendo", además de favorecer una mayor cobertura mediática de la serie en el país.

El ejecutivo aseguró que la audiencia digital de IndyCar procedente de España se ha más que duplicado respecto a hace dos años.

Las descargas de la aplicación de IndyCar continúan aumentando en Europa, mientras el servicio IndyCar Live, que ofrece a los aficionados internacionales programación adicional y algunas sesiones en directo, ha triplicado su audiencia en los últimos años, según Damron.

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El impacto de Palou se integra en un contexto de expansión de la competición. Damron definió 2026 como una "temporada de despegue", marcada por el crecimiento de audiencia, la llegada de nuevos eventos y un mayor atractivo comercial.

"Al llegar a la final, estábamos un 20 % por encima en audiencia nacional con Fox y, creo, más de un 60 % por encima de nuestra audiencia de temporada de 2024 con nuestro anterior socio de retransmisión", afirmó.

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La categoría, además, ha más que duplicado su audiencia de entre 18 y 34 años en los últimos dos años. El rejuvenecimiento de la base de seguidores es uno de los objetivos centrales de una IndyCar que busca transformar su impulso televisivo en un crecimiento sostenido.

Desde la compra de IndyCar por Penske en 2020, la categoría ha sumado más de 40 nuevos socios comerciales. En 2026 renovó a NTT como patrocinador principal e incorporó a Sam’s Club, OnlyBulls, Boeing, Delta, Robinhood y Mission Foods.

México también emerge como mercado clave por el efecto Pato O’Ward. Es uno de los cinco principales países para la aplicación y redes sociales de IndyCar, segundo en TikTok y Ciudad de México ocupa el segundo lugar mundial en seguidores de X.

También gracias a la presencia de Palou o estrellas latinas como Patricio 'Pato' O'Ward, la IndyCar ya no es solo Estados Unidos.

Damron destacó un cambio relevante en la conversación con el mercado: las empresas que se acercan a IndyCar "son muy conscientes de su presencia internacional" y ya no se interesan únicamente por la proyección doméstica de la serie.

"Observan nuestra parrilla internacional de pilotos y preguntan cómo pueden aprovecharla en mercados clave como Europa, Asia o Sudamérica para obtener el máximo retorno de su inversión", afirmó Damron.

Para la IndyCar, la ecuación es cada vez más clara. Palou gana en la pista, atrae atención en España y Europa, refuerza el seguimiento internacional ante las marcas y humaniza un producto que pretende crecer. EFE