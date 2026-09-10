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Raphinha entra en el 'top cinco' de máximos goleadores del Barça en la Liga de Campeones

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Barcelona, 10 sep (EFE).- Con el doblete que anotó en la goleada frente al Feyenoord (5-1), el brasileño Raphael Dias 'Raphinha' se situó entre los cinco máximos goleadores de la historia del Barcelona en la Liga de Campeones.

El jugador de Porto Alegre ya suma 21 dianas, las mismas que marcó con la zamarra azulgrana su compatriota Neymar Jr., y sólo lo superan el polaco Robert Lewandowski (23); el uruguayo Luis Suárez y el también brasileño Rivaldo, ambos con 25 dianas; y el argentino Lionel Messi (120).

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Raphinha, de 29 años, ha alcanzado dicha cifra en 34 partidos desde su llegada al club azulgrana en verano de 2022 procedente del Leeds, por lo que promedia 0,62 goles por partido en la máxima competición europea.

Su progresión ha sido ascendente. Terminó su primera experiencia en la 'Champions' en la temporada 2022-2023 sin ver portería en los cinco partidos que disputó bajo las órdenes de Xavi Hernández de entrenador.

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Un curso después, se estrenó como goleador, convirtiendo tres dianas en los siete partidos que disputó el Barça. Dos de ellas fueron en los cuartos de final ante el París Saint-Germain, que terminó con un 6-4 favorable a los franceses en el global de la eliminatoria.

Con la llegada de Hansi Flick, en la campaña 2024-2025, el rendimiento goleador del internacional brasileño aumentó exponencialmente. Raphinha cerró aquella temporada con 13 goles en 14 partidos en la competición continental y se erigió en el máximo goleador de la ‘Champions’, junto al delantero del Borussia Dortmund Serhou Guirassy.

El Barça, sin embargo, se quedó a las puertas de la final de la competición tras caer eliminado en semifinales ante el Inter de Milán.

Las lesiones frenaron el curso pasado la meteórica progresión europea del atacante del Barcelona, que sólo marcó tres dianas en los siete partidos que disputó. Raphinha cerró la temporada con dudas y afrontó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de recuperarse de un curso irregular para ser uno de los líderes de la 'canarinha'.

Sin embargo, otra inoportuna lesión muscular en el duelo de la segunda jornada de la fase de grupos frente a Haití le apartó de la cita mundialista.

Tras el Mundial, ‘Raphinha’ hizo un ‘reset’ y ha empezado el curso recordando al futbolista que maravilló Europa hace dos años, aunque esta vez ejerciendo de ‘9’, una posición desconocida hasta ahora para él.

Ante la imposibilidad de fichar al internacional argentino del Atlético de Madrid Julián Alvarez, Flick ha apostado por su hombre de confianza en el vestuario para ocupar la posición de delantero centro.

Y ‘Rapha’ ha respondido con su habitual determinación, que se ha traducido en goles: ha marcado ocho tantos, seis en cuatro partidos de Liga, a los que se suman los dos que anotó este miércoles en la primera jornada de la fase liga de la ‘Champions’.

Pese a su fantástico inicio de curso, el capitán azulgrana no figura entre los 30 nominados para conquistar el Balón de Oro, cuya gala se celebrará el 26 de septiembre en Londres.

Preguntado al respecto tras ser elegido 'MVP' del partido contra el Feyenoord, Raphinha prefirió no comentar su ausencia entre los candidatos a ganar el premio a mejor jugador de la temporada 2025-2026: "No hablo de esto, hablo del Barcelona, que está haciendo una temporada espectacular". El líder del Barça de Flick habla en el césped. EFE

vmc/cmm

(foto)

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