El PP lamenta la "desconfianza" sobre el CNI "provocada" por el Gobierno

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Madrid, 10 sep (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha lamentado este jueves el "bochorno" y la "desconfianza" que el Gobierno está proyectando sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-

En entrevistas en Radio Nacional y Telecinco, Sémper ha señalado que este es "un despropósito" de unas dimensiones "difícilmente explicables", en referencia a los informes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez publicó el miércoles, a los que siguieron unas fuentes remitidas por Moncloa en las que se señalaba que el CNI no había anticipado la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30 de julio en Ceuta.

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Sémper ha criticado el mensaje que España está proyectando al mundo, el de ser un país "de tercera división", no sólo por "la desprotección" de sus fronteras sino porque cuarenta días después del cruce irregular masivo de inmigrantes la crisis continúa en Ceuta. EFE