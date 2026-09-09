Un patrullero monitoriza el paso de un buque ruso por el Estrecho de Gibraltar

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Cádiz, 9 sep (EFE).- El patrullero de Vigilancia de Zona (PVZ) de la Armada ‘Tagomago’ ha realizado el seguimiento de un buque de desembarco anfibio perteneciente a la Flota del Báltico de la Marina de la Federación Rusa que navegaba escoltando a dos mercantes rusos su tránsito por el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.

En una nota de prensa, la Armada explica que el patrullero zarpó de su base en el puerto de Málaga para desarrollar labores de vigilancia marítima en los espacios de interés nacional en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) en territorio nacional.

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Durante esta misión, el ‘Tagomago’ ha realizado el seguimiento de un buque de desembarco anfibio perteneciente a la Flota del Báltico de la Marina de la Federación Rusa.

La Armada explica que mantiene desplegadas, "las 24 horas del día y los 365 días del año", distintas unidades navales que realizan tareas de vigilancia y protección de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional para contribuir a la seguridad de sus aguas, costas y sus principales vías de comunicación marítima.

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El comandante del buque, el teniente de navío Miguel López Garay, señala, en unas declaraciones incluidas en la nota, que el "Tagomago" es una de las unidades de la Armada que con frecuencia realizan estas operaciones de vigilancia marítima en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, "aguas por las que transitan algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo".

"Con estas operaciones, contribuimos directamente al conocimiento del entorno marítimo y a la disuasión frente a posibles amenazas en la mar”, añade.

El PVZ ‘Tagomago’ es el segundo de los diez patrulleros de la clase ‘Anaga’ que se construyeron en la década de los ochenta y uno de los ocho buques dependientes del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz y está diseñado para llevar a cabo misiones de seguridad marítima, protección y control de los espacios de soberanía e interés nacional. Tiene una dotación de 28 hombres y mujeres. EFE

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