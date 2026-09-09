Espana agencias

Thomas Christiansen renueva como seleccionador de Panamá hasta 2030

Guardar

Ciudad de Panamá, 8 sep (EFE).- La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este martes la continuidad del entrenador de la selección absoluta, el hispano-danés Thomas Christiansen, hasta 2030.

El anuncio se produjo con una publicación en las redes sociales: “¡La historia continúa! Thomas Christiansen sigue al mando de la Selección Mayor Masculina de Panamá por los próximos cuatro años. El 2030 nos espera”.

PUBLICIDAD

Con esta renovación la FPF dejó claro el siguiente paso para el proceso eliminatorio hacia el Mundial de 2030 de la mano del técnico, responsable de que la roja centroamericana jugara en 2026 su segunda Copa del Mundo.

Christiansen comparecerá este miércoles ante los medios de comunicación, en el inicio de un nuevo ciclo como seleccionador de Panamá, para dar a conocer la nueva estructura de las selecciones masculinas de la federación.

PUBLICIDAD

Desde su llegada al banquillo en 2020, Christiansen dirigió a Panamá en 92 partidos, con un balance de 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas.

En su gestión, la selección alcanzó en tres ocasiones consecutivas el 'Final Four' de la Liga de Naciones de la Concacaf y obtuvo el subcampeonato del torneo, además de disputar la final de la Copa Oro de 2023, la mejor actuación panameña en esa competición desde 2005.

El técnico también condujo a Panamá en la Copa América de 2024, en la que avanzaron por primera vez a los cuartos de final.

Christiansen promovió la incorporación de nuevos jugadores y consolidó una base que tomó el relevo de los referentes que protagonizaron la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

En junio de 2025 se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la selección absoluta de Panamá, reflejo de la continuidad de un proyecto respaldado por la federación.

Bajo su dirección, Panamá también registró la mejor posición de su historia en la clasificación mundial de la FIFA al ascender desde el puesto ochenta y uno, que ocupaba en septiembre de 2020, hasta el veintinueve en 2025. Tras su participación en el Mundial de 2026, la selección descendió al puesto cuarenta y cuatro del escalafón. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis de la Fuente ironiza en ‘El Hormiguero’ sobre su encuentro con Trump tras ganar el Mundial: “Te mereces el Balón de Oro”

El seleccionador nacional, flamante campeón del mundo este verano, se ha sentado en el programa de Pablo Motos para repasar las claves del éxito de la Selección y desvelar los entresijos más sorprendentes de la gran cita mundialista

Luis de la Fuente ironiza en ‘El Hormiguero’ sobre su encuentro con Trump tras ganar el Mundial: “Te mereces el Balón de Oro”

Borja Iglesias sigue el chiste de Broncano en ‘La Revuelta’: “Si me volvéis a llamar, que sea antes de marzo, por si acaso”

El futbolista gallego del RC Celta de Vigo y campeón del Mundo el pasado verano con España ha sido el invitado estrella en la segunda emisión de la temporada del programa dirigido por David Broncano

Borja Iglesias sigue el chiste de Broncano en ‘La Revuelta’: “Si me volvéis a llamar, que sea antes de marzo, por si acaso”

Cupón Diario de la Once: resultados del 8 de septiembre

Aquí está la combinación ganadora anunciada por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Cupón Diario de la Once: resultados del 8 de septiembre

Apple Event 2026: cuándo es, hora y dónde ver el lanzamiento del iPhone 18

John Ternus asumirá su primera presentación pública como director ejecutivo de la compañía, tras la salida de Tim Cook

Apple Event 2026: cuándo es, hora y dónde ver el lanzamiento del iPhone 18

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

El conjunto de Mourinho debuta en Champions tras su primera derrota de la temporada ante el Betis

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

La audiencia preliminar de Begoña Gómez antes de las vacaciones de Peinado: las defensas piden el archivo y queda cerrada la instrucción

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

Cocituber denuncia una agresión en Comillas y la vincula con una reseña negativa: “El tío me quería matar”

Qué cambia en el voto exterior tras la cautelar del Supremo sobre la Ley de Nietos

ECONOMÍA

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

La brecha de género no termina con la jubilación: las pensionistas cobran 500 euros menos al mes y son las que cuidan gratis a otros mayores

El Gobierno da vía libre a ocho comunidades para gastar 4.000 millones de su superávit en vivienda y otras inversiones sostenibles

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas