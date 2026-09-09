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Roberto 'Manos de Piedra' Durán lamenta la muerte de su ídolo Ismael Laguna

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Panamá, 8 sep (EFE).- El cuatro veces campeón mundial Roberto 'Manos de Piedra' Durán lamentó este martes el fallecimiento de compatriota Ismael Laguna, una de las grandes leyendas del boxeo de Panamá, a quien recordó como su ídolo e inspiración desde sus primeros años en este deporte.

"Me ha dolido profundamente enterarme del fallecimiento de mi campeón, el gran Ismael Laguna, 'El Tigre de Santa Isabel', ídolo y leyenda del boxeo panameño y mundial, y una figura que dejó una huella imborrable en mi vida", escribió Durán en su cuenta de Instagram.

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Durán, considerado uno de los mejores boxeadores latinoamericanos de todos los tiempos escribió: "Desde que yo era un pela'o, el campeón Laguna siempre ha sido mi ídolo y mi inspiración. Yo quería ser campeón mundial como él".

Laguna, dos veces campeón mundial del peso ligero, falleció este martes a la edad de 83 años.

Para Durán, excampeón mundial de los pesos ligero, wélter, superwélter y mediano, la trayectoria de Laguna representó también una demostración de que un boxeador panameño podía alcanzar la cima del pugilismo internacional.

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"Él me hizo creer que un panameño podía llegar a lo más alto y hacerse respetar en cualquier parte del mundo", afirmó.

Durán, que nació en el barrio de El Chorrillo y llegó a conquistar cuatro títulos mundiales en distintas categorías, destacó además el privilegio de haber podido conocer personalmente a Laguna y expresarle en vida la admiración que sentía por él.

"Después la vida me dio el privilegio de conocerlo, compartir con él y poder decirle en vida lo mucho que significó para mí", señaló.

En su mensaje, acompañado de dos fotos en las que aparece junto a Laguna, Durán le agradeció por haber abierto el camino para las generaciones que llegaron después y, especialmente, por haber inspirado al niño que soñaba con convertirse en campeón mundial.

"Gracias, campeón, por abrir el camino y por inspirar a aquel pela'o del Chorrillo que soñaba con ser campeón mundial", escribió. “Para mí siempre será mi ídolo y mi héroe”. EFE

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