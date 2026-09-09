Roberto 'Manos de Piedra' Durán lamenta la muerte de su ídolo Ismael Laguna

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Panamá, 8 sep (EFE).- El cuatro veces campeón mundial Roberto 'Manos de Piedra' Durán lamentó este martes el fallecimiento de compatriota Ismael Laguna, una de las grandes leyendas del boxeo de Panamá, a quien recordó como su ídolo e inspiración desde sus primeros años en este deporte.

"Me ha dolido profundamente enterarme del fallecimiento de mi campeón, el gran Ismael Laguna, 'El Tigre de Santa Isabel', ídolo y leyenda del boxeo panameño y mundial, y una figura que dejó una huella imborrable en mi vida", escribió Durán en su cuenta de Instagram.

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Durán, considerado uno de los mejores boxeadores latinoamericanos de todos los tiempos escribió: "Desde que yo era un pela'o, el campeón Laguna siempre ha sido mi ídolo y mi inspiración. Yo quería ser campeón mundial como él".

Laguna, dos veces campeón mundial del peso ligero, falleció este martes a la edad de 83 años.

Para Durán, excampeón mundial de los pesos ligero, wélter, superwélter y mediano, la trayectoria de Laguna representó también una demostración de que un boxeador panameño podía alcanzar la cima del pugilismo internacional.

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"Él me hizo creer que un panameño podía llegar a lo más alto y hacerse respetar en cualquier parte del mundo", afirmó.

Durán, que nació en el barrio de El Chorrillo y llegó a conquistar cuatro títulos mundiales en distintas categorías, destacó además el privilegio de haber podido conocer personalmente a Laguna y expresarle en vida la admiración que sentía por él.

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"Después la vida me dio el privilegio de conocerlo, compartir con él y poder decirle en vida lo mucho que significó para mí", señaló.

En su mensaje, acompañado de dos fotos en las que aparece junto a Laguna, Durán le agradeció por haber abierto el camino para las generaciones que llegaron después y, especialmente, por haber inspirado al niño que soñaba con convertirse en campeón mundial.

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"Gracias, campeón, por abrir el camino y por inspirar a aquel pela'o del Chorrillo que soñaba con ser campeón mundial", escribió. “Para mí siempre será mi ídolo y mi héroe”. EFE