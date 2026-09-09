Rego pide colaboración a Ceuta y al PP: necesitamos trasladar a niñas a la península

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Madrid, 9 sep (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido colaboración al Partido Popular y a la ciudad autónoma de Ceuta para el traslado de menores migrantes a la península y, en concreto, de 500 niñas para quienes ya hay plazas habilitadas.

"Necesitamos trasladar a estas niñas a península. Es una urgencia", ha reclamado Rego a su llegada este miércoles al pleno del Congreso de los Diputados, donde ha reiterado que este traslado depende de la firma del Gobierno ceutí.

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La ministra de Infancia ha defendido que el traslado de menores a la península es la vía para destensionar Ceuta tras la entrada de miles de migrantes los pasados 30 y 31 de julio, y en un contexto en el que, según los últimos datos ofrecidos a fecha de 8 de septiembre, en Ceuta hay ya 2.004 niños migrantes filiados, y faltan más por identificar.

Rego ha pedido por ello la colaboración del PP, que gobierna en doce comunidades autónomas, y ha insistido en la "necesidad de empatizar" y de poner en marcha "mecanismos concretos".

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La ministra de Infancia ha apuntado también que el curso escolar en Ceuta "se está reanudando con normalidad" y ha defendido que deben seguir trabajando para destensionar la ciudad autónoma "en términos generales y volver a una situación de normalidad". EFE