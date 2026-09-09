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Isabel Rodríguez dice que las críticas al portal Casa 47 se hacen desde el desconocimiento

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Madrid, 09 sep (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha mostrado este miércoles molesta con las críticas que ha recibido en las últimas horas el portal de Casa 47, tanto por parte de la oposición como de sus socios, y ha afirmado que "se hacen desde el más absoluto desconocimiento".

Rodríguez se ha referido a este asunto en los pasillos del Congreso, dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentara este portal, diseñado para canalizar y solicitar el acceso a viviendas de alquiler asequible.

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En la presentación, el Gobierno anunció que el portal arranca con una oferta de 800 viviendas, a las que se incorporarán otras 1.500 próximamente, lo que grupos como el PP y Vox, pero también Sumar, Podemos y ERC, consideran una oferta demasiado pequeña, teniendo en cuenta la demanda existente, para justificar las expectativas generadas.

Además, ninguna de ellas está ubicada en Madrid ni Barcelona, dos de los mercados donde el acceso al alquiler es más complicado, ni tampoco en Andalucía, lo que ha sido criticado por la Junta.

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El Gobierno sostiene que Casa 47 no es solo el portal, sino una estrategia para crear un parque público permanente y asegura que la oferta crecerá progresivamente cada trimestre.

Las viviendas tendrán alquileres que no superen el 30 % de los ingresos del hogar y contratos inicialmente de 14 años, prorrogables hasta 75.

La primera oferta del portal procede fundamentalmente de viviendas que Casa 47 ha recibido de la Sareb y han podido ser acondicionadas para el alquiler.

La ministra se ha remitido, en sus declaraciones en el Congreso, al vídeo explicativo de la web y ha subrayado que "el termino global son 40.000 viviendas recuperadas (de la Sareb), 2.500 suelos para más de 20.000 viviendas y un nuevo barrio en Madrid de 10.000 viviendas cien por cien públicas que está promoviendo el Gobierno de España".

"Esa es nuestra política y la alternativa de gobierno es la del PP y la de Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid). Si 800 (viviendas) les parecen pocas igual se conforman con una, la del ático de ella", ha añadido.

También ha señalado, en alusión al último gobierno del PP, que, "mientras que otros desahuciaban a la gente y salvaban a la banca, Casa 47 significa haber expropiado a ese banco malo para darlo a la gente".

"Si no es a través de una web pública con sistemas transparentes, lo que tenemos es el modelo Alicante, que significa repartir las viviendas entre concejales y amigos del PP", ha rematado.EFE

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