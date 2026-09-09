El estandarte de Felipe VI ondea a media asta en duelo por Harald de Noruega

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Madrid, 9 sep (EFE).- El estandarte del rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid ondea a media asta este miércoles como señal de duelo, en el día que se celebra en Oslo el funeral por el rey Harald V de Noruega, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Los reyes Felipe VI y Letizia y la reina Sofía asisten este miércoles al funeral de Harald V, junto a otros miembros de las casas reales y jefes de Estado de decenas de países, una ceremonia que se celebra en la catedral de Oslo.

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Según un mensaje publicado por la Casa Real en su cuenta de la red social X, el guión de Felipe VI ondeará a media asta hasta el momento de la inhumación de Harald V, cuando será izado al tope del mástil en homenaje al rey Hakoon VIII, que ha sucedido en el trono a su padre. EFE