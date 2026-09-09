Cinco CCAA bajo aviso hoy por tormentas y lluvias que podrán ser torrenciales en Cataluña

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Madrid, 9 sep (EFE).- Cinco comunidades autónomas están hoy bajo aviso por tormentas y lluvias en el área del Mediterráneo, con Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña en nivel naranja (riesgo importante) por fuertes precipitaciones que podrán ser torrenciales en Barcelona y Tarragona, con más de 100 litros por metro cuadrado en 3-4 horas.

Los chubascos y las tormentas serán fuertes o muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes en Baleares y el sureste peninsular, con acumulados importantes y sin descartar intensidad torrencial en Cataluña, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

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Se podrán registrar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de la comunidad catalana, con intensidad torrencial en el litoral y prelitoral de Barcelona y en el prelitoral norte y litoral norte de Tarragona.

En dichas zonas se podrán acumular más de 100 litros por metro cuadrado en solo 3-4 horas.

En el resto de comunidades con avisos en nivel naranja por lluvias y tormentas las acumulaciones podrán alcanzar entre 30-40 litros por metro cuadrado en una hora.

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Una quinta comunidad autónoma, Andalucía, está también bajo aviso por lluvias y tormentas, aunque en nivel amarillo (riesgo bajo).

En el caso de Cataluña y Baleares, además del riesgo naranja por lluvias y tormentas, mantendrán avisos amarillos por fuerte viento y temporal marítimo.

El archipiélago balear, además de los avisos en naranja por lluvias y tormentas, está en nivel amarillo también por oleaje, viento y rissagas, oscilaciones del nivel del mar que podrán ser de 0,9 metros.

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La región de Murcia, además del aviso por lluvias y tormentas en nivel naranja, está en nivel amarillo por calor. Se prevén máximas de hasta 36 grados en Campo de Cartagena y Mazarrón.

Por otra parte, también Aragón está hoy bajo aviso meteorológico, pero por viento, en nivel amarillo.

Se suma además Canarias bajo aviso amarillo, aunque por calor, ante la previsión de máximas de hasta 34 grados en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. EFE

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