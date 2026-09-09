Camberos dice que no ha alcanzado su techo, pese su candidatura al Balón de Oro

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México, 8 sep (EFE).- La delantera mexicana nacida en Estados Unidos Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo en 2026, afirmó este martes que la distinción cobra más valor para ella, aunque matizó que debe "seguir trabajando" para buscar más premios.

"Siento que no he llegado a lo máximo y que debo seguir trabajando para recibir otras nominaciones y poder ganar el Balón", dijo la delantera de 25 años en una entrevista divulgada por su equipo, el América mexicano, también candidato al Balón de oro.

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Camberos fue una de las principales figuras del América en el título del pasado torneo Clausura del fútbol femenino de México y el cetro de la Liga de campeonas de la Concacaf, además de ser una de las principales líderes de la selección mexicana dirigida por el español Pedro López.

La jugadora nacida en Los Ángeles recibió la noticia de su nominación a través de las redes sociales.

Sin embargo, su historia más simpática se produjo al contarle la noticia a su madre.

"Le digo, mamá me nominaron para el Balón de Oro. Ella me preguntó si era algo de la Concacaf y tuve que explicarle que se trataba de ese premio que todos los años gana Messi", reveló.

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Según Camberos aunque sobre todo es una motivación para crecer como profesional con el América y en el equipo nacional de México que espera ser protagonista en la Copa Mundial del próximo año.

"Estoy orgullosa de ser parte de este equipo que sigue con retos y con ambición; esto refleja el trabajo del grupo, después de lo que hemos sufrido", explicó.

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La mención por primera vez entre los candidatos al Balón de Oro de una jugadora mexicana y de un equipo de la liga, América, ha tenido gran repercusión en México, donde el fútbol femenino se ha expandido.

Camberos dijo que tiene mucho que aprender.

"Esta nominación no se hace sin ustedes. Sigan apoyando", dijo al referirse a los hinchas de la entidad crema. EFE