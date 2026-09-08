Una persona muere atropellada en Cambados (Pontevedra)

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Madrid, 9 sep (EFE).- Una persona falleció este martes por la noche al ser atropellada cuando caminaba por una carretera de la parroquia de Corvillón, en Cambados (Pontevedra), informó el 112 de Galicia.

El propio conductor del vehículo fue quien avisó por teléfono a Emergencias minutos después de las 21:00 horas. En la llamada detalló que la persona sufrió un golpe en la cabeza y que la situación era grave, precisó esta misma fuente en un comunicado, en el que no facilitó más detalles sobre el fallecido.

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El 112 movilizó a efectivos de Urgencias Sanitarias Gallegas-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como de la Policía Local y miembros del Servicio Municipal y del Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Cambados.

Los sanitarios atendieron a la víctima, pero tan solo pudieron confirmar su muerte. EFE