Muere una senderista de 60 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Lanzarote

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Madrid, 9 sep (EFE).- Una senderista de 60 años ha fallecido este martes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando realizaba una ruta por la zona de Femés, en el término municipal de Yaiza (Lanzarote), ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El aviso fue recibido sobre las 15:54 horas, y alertaba de que la mujer precisaba asistencia médica urgente por un problema de salud.

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A la llegada de los efectivos, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria y auxiliada por una persona que le practicaba maniobras de reanimación.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con la colaboración de bomberos y agentes de la Policía Local, prosiguió con las labores de reanimación cardiopulmonar en el lugar.

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Posteriormente, los rescatadores del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) izaron a la mujer y la evacuaron en la aeronave hasta un punto próximo donde esperaba la ambulancia medicalizada del SUC, cuyo personal sanitario únicamente pudo confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de instruir las diligencias correspondientes.

El centro coordinador movilizó un dispositivo compuesto por ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Policía Local y Guardia Civil. EFE

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