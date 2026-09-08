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El juez Peinado da el último paso antes de enviar al banquillo a Begoña Gómez

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Madrid, 8 sep (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado ha dado este martes el último paso antes de enviar, previsiblemente, al banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora, Cristina Álvarez, con una audiencia preliminar en la que acusaciones y defensas han mantenido sus posturas.

Lo ha hecho la tarde de antes de irse de vacaciones en este mes de septiembre, en el que el magistrado cumplirá 72 años el día 27, fecha límite para su jubilación y antes de la cual tiene previsto dictar la apertura de juicio oral con jurado popular, según fuentes jurídicas.

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Después, el juez debería elevar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid, responsable de fijar fecha de juicio -que suele tardar en señalarse entre cuatro y ocho meses de media, una vez que le recae a la sección competente.

Apenas media hora ha durado esta audiencia preliminar en la que la Fiscalía y las defensas han pedido el archivo del proceso, mientras que la acusación popular que coordina Hazte Oír ha sostenido que ambas deben ser juzgadas por tráfico de influencias y malversación, en consonancia con lo argumentado durante toda la fase de instrucción.

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A diferencia de la anterior audiencia preliminar, que se anuló al ordenar la Audiencia Provincial retrotraer las actuaciones, esta vez las acusaciones populares no han solicitado medidas cautelares para Begoña Gómez y Cristina Álvarez. En la última ocasión el juez acabó retirándoles el pasaporte, una medida que revocó al poco tiempo la Audiencia.

La vista ha comenzado con retraso a petición del abogado de Gómez, Jaime Campaner, que ha pedido el archivo aludiendo a resoluciones de la Audiencia Provincial, en la misma línea que ha hecho el letrado de Álvarez, mientras que el fiscal se ha ratificado en sus escritos anteriores pidiendo el archivo, en una intervención muy breve, explican las fuentes.

La Universidad Complutense, que es perjudicada en el proceso y solicita ser indemnizada, también ha sostenido su postura ante el magistrado.

Antes de la vista, el abogado de Manos Limpias, la acusación que propició el inicio de la causa, ha pedido sin éxito al juez intervenir para explicar su postura discrepante con el resto de acusaciones: consideran que Cristina Álvarez es inocente y que el relato de las acusaciones populares adolece de "vicios técnicos y fácticos" que podrían hacer peligrar el proceso.

La petición ha sido denegada por el juez, detallan fuentes jurídicas.

Por su parte, Hazte Oír, que coordina a las acusaciones populares y pide 13 años de cárcel para Gómez y 6 para Álvarez, ha insistido, en declaraciones a los medios, en los indicios "sobradamente suficientes" para abrir juicio oral contra la mujer del presidente del Gobierno.

Begoña Gómez está acusada de presunto tráfico de influencias y malversación, y su asesora Cristina Álvarez, de este último delito, y las acusaciones piden 13 años de cárcel para la primera y 6 para la segunda.

El pasado julio la Audiencia Provincial avaló la propuesta del juez de que sea un jurado popular quien las juzgue por estos delitos, si bien archivó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que también veía el juez.

La celebración de la última audiencia prevista en la instrucción de esta causa no ha estado exenta de polémica para las defensas: el juez la convocó con un día de antelación y los abogados solicitaron sin éxito su suspensión.

La defensa de Begoña Gómez lo hizo porque tenía un señalamiento previsto en Barcelona, si bien tras suspenderse ha acabado cediendo al coger el primer vuelo programado hacia Madrid esta misma tarde. La de Cristina Álvarez adujo que su clienta estaba de vacaciones y después tenía citas médicas en Miami y aunque no es preceptivo que acuda presencialmente, ella quería asistir "en ejercicio de sus derechos". EFE

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