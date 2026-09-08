El Congreso volverá a citar a Mazón este mes ante la comisión de la dana

17/11/2025 El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El 'popular' Carlos Mazón, abre hoy las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos sólo en Valencia, y se enfrenta, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación. POLITICA Ananda Manjón - Europa Press

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La comisión del Congreso que investiga la gestión de la mortífera dana que dejó 232 muertos en Valencia en octubre de 2024 tiene previsto volver a citar este mes al expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, según ha anunciado este martes la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó.

La mesa de esta comisión tiene programada una reunión este miércoles para acordar y poner fecha sus próximas comparecencias que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, está previsto que arranquen la semana del 21 de septiembre.

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El primero en comparecer, según ha adelantado Micó en rueda de prensa, será Mazón, quien ya acudió a la comisión el pasado 17 de noviembre. A su juicio, es "imprescindible" que vuelva a dar explicaciones "porque estuvo totalmente ausente el día de la dana y era quien tenía la obligación de avisar a los valencianos y valencianas de lo que podía pasar.

Además, ha recordado que Mazón, que sigue siendo aforado por su escaño en las Cortes Valencianas, accedió finalmente a remitir un escrito a la jueza que investiga la gestión de la catástrofe negando cualquier responsabilidad y exculpando también a quien fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca.

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QUE REPITA MOMPÓ

Micó también ha adelantado su deseo de que se cite de nuevo al presidente de la Diputación de Valencia, el también 'popular' Vicente Mompó, quien ya fue interrogado por los miembros de la comisión el pasado 24 de noviembre y que, según Micó, les "mintió a la cara".

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La diputada de Compromís abandonó Sumar tras la negativa inicial del PSOE a incluir al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, en la lista de comparecientes. Finalmente, los socialistas accedieron incluir al jefe el Ejecutivo en el listado, pero con la previsión de que sea el último en acudir.

Pero según Micó, los miembros del Ejecutivo, incluido Sánchez, deben empezar a comparecer antes de que se cumpla el segundo aniversario de la catástrofe el próximo 29 de octubre.

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"Se han hecho cosas bien, como por ejemplo, contener la crisis sanitaria en aquel momento, pero también se han hecho cosas muy mal, como volver a construir, por ejemplo, íntegramente en los mismos sitios donde hubo las inundaciones. No podemos llegar a noviembre sin que hayan pasado los principales ministros y el presidente de Gobierno", ha argumentado.