Espana agencias

El Congreso volverá a citar a Mazón este mes ante la comisión de la dana

17/11/2025 El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El 'popular' Carlos Mazón, abre hoy las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos sólo en Valencia, y se enfrenta, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación. POLITICA Ananda Manjón - Europa Press
17/11/2025 El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El 'popular' Carlos Mazón, abre hoy las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos sólo en Valencia, y se enfrenta, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación. POLITICA Ananda Manjón - Europa Press
Guardar

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la mortífera dana que dejó 232 muertos en Valencia en octubre de 2024 tiene previsto volver a citar este mes al expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, según ha anunciado este martes la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó.

La mesa de esta comisión tiene programada una reunión este miércoles para acordar y poner fecha sus próximas comparecencias que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, está previsto que arranquen la semana del 21 de septiembre.

PUBLICIDAD

El primero en comparecer, según ha adelantado Micó en rueda de prensa, será Mazón, quien ya acudió a la comisión el pasado 17 de noviembre. A su juicio, es "imprescindible" que vuelva a dar explicaciones "porque estuvo totalmente ausente el día de la dana y era quien tenía la obligación de avisar a los valencianos y valencianas de lo que podía pasar.

Además, ha recordado que Mazón, que sigue siendo aforado por su escaño en las Cortes Valencianas, accedió finalmente a remitir un escrito a la jueza que investiga la gestión de la catástrofe negando cualquier responsabilidad y exculpando también a quien fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca.

PUBLICIDAD

QUE REPITA MOMPÓ

Micó también ha adelantado su deseo de que se cite de nuevo al presidente de la Diputación de Valencia, el también 'popular' Vicente Mompó, quien ya fue interrogado por los miembros de la comisión el pasado 24 de noviembre y que, según Micó, les "mintió a la cara".

La diputada de Compromís abandonó Sumar tras la negativa inicial del PSOE a incluir al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, en la lista de comparecientes. Finalmente, los socialistas accedieron incluir al jefe el Ejecutivo en el listado, pero con la previsión de que sea el último en acudir.

Pero según Micó, los miembros del Ejecutivo, incluido Sánchez, deben empezar a comparecer antes de que se cumpla el segundo aniversario de la catástrofe el próximo 29 de octubre.

"Se han hecho cosas bien, como por ejemplo, contener la crisis sanitaria en aquel momento, pero también se han hecho cosas muy mal, como volver a construir, por ejemplo, íntegramente en los mismos sitios donde hubo las inundaciones. No podemos llegar a noviembre sin que hayan pasado los principales ministros y el presidente de Gobierno", ha argumentado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué significa que un motorista tenga un trapo amarillo colgado en el manillar

Antes de las balizas conectadas, los teléfonos móviles y la asistencia en ruta, los motoristas contaban con señales propias para alertar a otros conductores

Qué significa que un motorista tenga un trapo amarillo colgado en el manillar

Resultados del Super Once del 8 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del 8 septiembre

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Julio Martínez Sola y Roberto Roselli sitúan a Julio Martínez Martínez como interlocutor del entorno del exmandatario y vinculan la comisión de unos 530.000 euros al rescate de 53 millones de la SEPI

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Los médicos irán a la huelga indefinida en octubre: “El Gobierno está sentado en su silla esperando a que nos cansemos y no va a pasar”

El sindicato nacional CESM adelanta la convocatoria de nuevos paros indefinidos contra el Estatuto Marco

Los médicos irán a la huelga indefinida en octubre: “El Gobierno está sentado en su silla esperando a que nos cansemos y no va a pasar”

Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León despuntan mientras que la Comunidad Valenciana y País Vasco se hunden en el informe PISA 2025

Pese al descenso generalizado de la puntuación en las comunidades autónomas, varias se quedan por encima del promedio de la OCDE y de la media de la Unión Europea

Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León despuntan mientras que la Comunidad Valenciana y País Vasco se hunden en el informe PISA 2025
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Vivas pide a la UE mayor contundencia con Marruecos y que se implique en el retorno de los migrantes: “Estamos al borde del colapso”

La jueza del accidente de Angrois se muestra a favor de perdonar la pena de cárcel al maquinista del Alvia que descarriló y causó la muerte de 80 personas

Un policía nacional muere en Madrid tras chocar con su moto contra un coche al salir de trabajar

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad sefardí a una mujer gracias a un certificado del Instituto Cervantes

ECONOMÍA

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

José María Mollinedo, técnico de Hacienda, sobre la nueva fiscalidad de Gibraltar: “Ya no compensará ir a comprar tabaco o gasolina”

DEPORTES

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1