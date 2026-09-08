Espana agencias

Detenido un migrante por robar a menores con un cuchillo y una pistola de perdigones

Guardar

Ceuta, 8 sep (EFE).- Un ciudadano marroquí, de los que entraron ilegalmente en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio a través del espigón fronterizo, ha sido detenido por haber perpetrado un robo a menores, a los cuales amenazó con un cuchillo y una pistola de perdigones.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la detención se ha producido en las últimas horas por parte de efectivos de la Policía Nacional al tener conocimiento de que varios menores -también marroquíes- habían sido objeto de robos y amenazas en las barriadas de la periferia de Ceuta.

PUBLICIDAD

Los vecinos del entorno de la barriada de la Almadraba trasladaron a la policía el testimonio de unos vecinos que denunciaron sufrir robos reiterados por otro migrante que los amenazaba con un arma.

La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional localizó al presunto autor de los robos, el cual llevaba en su poder un arma blanca de grandes dimensiones y un arma de fuego que resultó ser una pistola de perdigones.

PUBLICIDAD

Los menores reconocieron al detenido como el autor de los robos sucedidos durante varios días.

La Policía Nacional ha trasladado al detenido a las dependencias policiales y ahora trata de determinar el origen de las armas intervenidas así como la posibilidad de que el arrestado hubiera participado en otras acciones delictivas por el entorno de la frontera. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Real Madrid - Inter de Milán, en directo: Comienza la segunda parte, los de Mourinho tienen dos goles de ventaja pero los italianos atacan

El conjunto de Mourinho debuta en Champions tras su primera derrota de la temporada ante el Betis

Real Madrid - Inter de Milán, en directo: Comienza la segunda parte, los de Mourinho tienen dos goles de ventaja pero los italianos atacan

Comprobar Euromillones: los resultados ganadores de este 8 de septiembre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Euromillones: los resultados ganadores de este 8 de septiembre

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del martes 8 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del martes 8 de septiembre de 2026

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

El comunicador gallego deja ‘La Brújula’ tras tres temporadas y asume el tramo informativo de ‘Más de uno’, después de casi una década como colaborador

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

Los expertos en psicología coinciden: la imitación de gestos fortalece el vínculo con quien hablas

La imitación inconsciente de los gestos no es casual, sino que está programada en nuestra biología

Los expertos en psicología coinciden: la imitación de gestos fortalece el vínculo con quien hablas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

La audiencia preliminar de Begoña Gómez antes de las vacaciones de Peinado: las defensas piden el archivo y queda cerrada la instrucción

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

Cocituber denuncia una agresión en Comillas y la vincula con una reseña negativa: “El tío me quería matar”

Qué cambia en el voto exterior tras la cautelar del Supremo sobre la Ley de Nietos

ECONOMÍA

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

La brecha de género no termina con la jubilación: las pensionistas cobran 500 euros menos al mes y son las que cuidan gratis a otros mayores

El Gobierno da vía libre a ocho comunidades para gastar 4.000 millones de su superávit en vivienda y otras inversiones sostenibles

DEPORTES

Real Madrid - Inter de Milán, en directo: Comienza la segunda parte, los de Mourinho tienen dos goles de ventaja pero los italianos atacan

Real Madrid - Inter de Milán, en directo: Comienza la segunda parte, los de Mourinho tienen dos goles de ventaja pero los italianos atacan

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas

De jugar al fútbol en novena división a ser el rey de Uganda: la historia de George Desmond Kamurasi