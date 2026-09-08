Cuatro heridos, dos graves, por una explosión en un edificio de Cerdanyola

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(Actualiza la NA2421 con el regreso de los vecinos a sus viviendas, tras quedar descartado que haya más víctimas)

Barcelona, 8 sep (EFE).- Cuatro personas han resultado heridas por una explosión en una joyería ubicada en los bajos de un inmueble de la calle Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) que, según las primeras informaciones, podría deberse a una acumulación de gas.

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El jefe de intervención, el subinspector Gerard Valls, ha explicado que, a causa de la explosión, el forjado de una de las habitaciones del piso superior a la joyería ha colapsado y ha sido necesario desalojar tanto el edificio afectado como los colindantes de ambos lados.

Los servicios de emergencias han recibido a las 17:20 horas la alerta de la explosión, a causa de la cual cuatro personas han resultado heridas, dos se encuentran en estado grave, una menos grave y otra ha sido ya dada de alta.

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El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha desplegado diez ambulancias, ha trasladado en estado grave a una mujer al Hospital Parc Taulí de Sabadell y a un hombre, también grave, al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Aunque los bomberos todavía no tienen sus conclusiones definitivas de la causa de la explosión, sus primeras sospechas apuntan a una acumulación de gas como causa del suceso.

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Los bomberos han utilizado sensores especiales para casos de estructuras colapsadas y perros hasta comprobar que no había ninguna persona atrapada bajo los escombros.

Al acabar las tareas de desescombro, se ha podido autorizar el regreso de los vecinos de los tres inmuebles a sus viviendas, excepto los del local afectado por la explosión, los bajos y el primer piso más afectado. EFE

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dic/mg/plv