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André: "Hemos tirado el partido en el principio de la segunda parte"

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Sevilla, 8 sep (EFE).- El capitán del Lille, Benjamin André, ha lamentado este martes, tras perder contra el Betis (2-3) en la primera jornada de la Liga de Campeones, "el principio de la segunda parte" en la que su equipo ha "tirado el partido" al encajar dos goles consecutivos y sufrir la expulsión de Ethan Mbappé.

André recordó que el Lille había "hecho lo más complicado" al marchar al descanso ganando por 2-1 pero "la falta de concentración en una jugada de balón parado" precedió al empate bético y la agresión de Mbappé a Natan tras el 2-3 "facilitó la tarea" al Betis, que dominó el tramo final gracias a su "dominio técnico".

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"Con diez era complicado por ellos son un buen equipo que están cómodos con el balón pero el partido se ha ido en esos siete minutos en que han marcado por un fallo de marcaje en una falta y una pérdida evitable", señaló el centrocampista galo en declaraciones a Canal + Francia. EFE

lhg/agr/jl

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