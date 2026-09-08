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3-2. Cinco minutos condenan al Villarreal en Dortmund

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Pablo Verdú

Redacción deportes, 8 sep (EFE).- El Villarreal arrancó este martes su participación en la Liga de Campeones con una derrota ante el Borussia Dortmund (3-2) en un encuentro que definió una vez más el acierto y la contundencia en las áreas, sobre todo en el tramo final del encuentro.

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El conjunto castellonense completó 80 minutos a un buen nivel, pero no supo aprovechar su momento, tras el empate de Mouriño, para llevarse el partido y lo acabó pagando en el tramo final.

Cinco minutos de inspiración ofensiva alemana fueron suficientes para romper las esperanzas del Villarreal, que, pese a todo, mantuvo las opciones de puntuar hasta el último segundo.

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Iñigo Pérez volvió a introducir numerosos cambios en su equipo en busca de una reacción tras el mal arranque liguero. El técnico entregó la portería por primera vez en el curso al húngaro Gulácsi y fortaleció el centro del campo con un trivote formado por Saliba, Comesaña y Gueye.

El plan de juego le salió bien al Villarreal, ya que el músculo de su medio campo logró neutralizar las clásicas transiciones del Borussia Dortmund, que apenas pudo correr durante el primer acto.

El conjunto castellonense, en su versión más solidaria y comprometida, fue el primero en amenazar con un remate picado de cabeza de Pau Navarro que no encontró portería.

El equipo alemán, pese a la acumulación de hombres en el centro del campo, también encontró la manera de inquietar con los balones largos hacia Guirassy.

Mikautadze, con un remate en semifallo, y Buchanan, con un disparo lejano que estuvo a punto de sorprender a Kobel, estuvieron cerca de adelantar al Villarreal, que, sin dominar el balón, se sintió cómodo en el partido.

Solo en los últimos minutos del primer acto sufrió el Villarreal, incapaz de sacudirse la presión alemana.

Gulácsi tapó el disparo de Guirassy en la mejor ocasión del Borussia Dortmund, que acabó enjaulando en su propia área al conjunto de Iñigo Pérez, aunque sin generar ocasiones claras.

El Borussia Dortmund dio continuidad a la energía con la que finalizó el primer acto en el inicio del segundo. Nwaneri rozó el primer gol con un disparo desde la frontal del área que se estrelló en el palo con Gulácsi ya superado.

Sin tiempo para asimilar el susto, el conjunto alemán encontró el gol. Una internada por banda de Beier acabó con un centro al área que Renato Veiga, en su intento por desviar, introdujo en su propia meta.

El Villarreal despertó y logró fabricar una clara ocasión de Oluwaseyi, cuyo remate de cabeza, solo en el área pequeña, se fue alto.

La entrada de Pépé y Moleiro le dio energía y calidad al Villarreal, que comenzó a rondar con peligro la meta de Kobel. Comesaña, con un disparo raso que sacó el portero suizo, volvió a llamar a la puerta de un gol que acabó encontrando Mouriño con un gran cabezazo.

El Villarreal, ante un rival aturdido, fue a por más y apenas dos minutos después Kobel evitó el segundo tanto con una gran parada a disparo de Buchanan.

El Borussia se rehízo con el paso de los minutos y los cambios. El conjunto alemán respondió con varias llegadas peligrosas hasta que Guirassy, en boca de gol, envió a la red una gran asistencia de Fabio Silva.

El Villarreal no entró en barrena. Gulácsi evitó el tercero con una gran parada, aunque en la acción siguiente Mouriño cometió un inocente penalti sobre el guineano, que el delantero se encargó de transformar.

En pleno desconcierto castellonense, Gulácsi volvió a ser providencial para salvar un nuevo gol cantado tras un disparo de Fabio Silva, uno de los artífices del triunfo local.

Un gol en propia meta de Guirassy en el descuento le devolvió la vida al Villarreal, que estuvo a punto de empatar en la última acción, en un disparo de Renato Veiga dentro del área que rechazó un defensa.

Ficha técnica:

3.- Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Svensson; Ryerson, Veerman, Sabitzer (Jobe Bellingham, m. 74), Beier; Karetsas (Nwaneri, m. 26), Nmecha (Fabio Silva, m. 74) y Guirassy.

2.- Villarreal: Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro (Gerard Moreno, m. 83), Renato Veiga, Cardona (Freeman, m. 46); Buchanan (Diatta, m. 74), Saliba (Pépé, m. 58), Gueye, Comesaña; Mikautadze y Oluwaseyi (Moleiro, m. 58).

Goles: 1-0, m. 52: Renato Veiga p.p. 1-1, m. 66: Mouriño. 2-1, m. 79: Guirassy. 3-1, m. 85: Guirassy (p). 3-2, m. 92: Guirassy (p.p).

Árbitro: Simone Sozza (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Anton (m. 37) por el Borussia Dortmund y a Pau Navarro (m. 38), Cardona (m. 41) y Mouriño (m. 84) por el Villarreal.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Signal Iduna Park ante 81.000 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia de Nepal. EFE

pvb/nhp/jl

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