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Valles se niega a "poner techo" a la participación del Betis en la 'Champions'

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Redacción Deportes, 7 sep (EFE).- El portero del Real Betis Álvaro Valles afirmó este lunes, en la víspera del partido en el campo del Lille francés, que no se quiere "poner un techo cuando no ha empezado" la competición del estreno esta temporada de su equipo en la Liga de Campeones y que "lo importante es empezar a sumar puntos desde el inicio".

En la rueda de prensa previa al entrenamiento oficial en el estadio Pierre Mauroy, Valles, que encadena tres porterías a cero en cuatro jornadas de LaLiga EA Sports, señaló que "el simple hecho de estar aquí" significa "una ilusión increíble" y de la que piensa "disfrutar al máximo", ya que afronta el torneo "con la misma ilusión que un niño".

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"Para muchos en el vestuario es la primera vez que vamos a disputar la 'Champions'. Sabemos de la importancia de un momento así y estamos deseando que mañana (el martes) empiece el partido para dar la mejor imagen posible", recalcó el guardameta del conjunto verdiblanco.

En la misma comparecencia, el entrenador chileno Manuel Pellegrini confirmó que el cancerbero de La Rinconada (Sevilla) será el titular este martes frente al Lille, a lo que él respondió que se siente "preparado para disputar todos los minutos que el míster quiera" después de haber hecho "un buen trabajo de pretemporada".

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Álvaro Valles, de 29 años y formado en la cantera bética, admitió que, "como antes de cada partido", ha analizado con su cuerpo técnico "a los atacantes del otro equipo", entre los que destacó al veterano delantero francés Olivier Giroud por "su envergadura y poderío físico". EFE

lhg/cc/ism

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