Temas del día de EFE España del martes 8 de septiembre de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El Consejo de Ministros desclasifica los documentos del CNI relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, paso previo a su difusión pública en un dossier que el Gobierno hará público el miércoles, y después de que la Audiencia Nacional haya acordado abrir una investigación por haberse podido vulnerar la "integridad territorial".

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

Ceuta - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros habilitado en el polígono industrial de El Tarajal tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CURSO ESCOLAR

Ceuta - La ministra de Educación, Milagros Tolón, preside la apertura del curso escolar en Ceuta, una ciudad que vive con preocupación y con importantes medidas de seguridad el regreso a las aulas de casi 13.000 alumnos tras la llegada a finales de julio de decenas de miles de personas desde Marruecos.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Hoy también comienza el curso escolar en las comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Cantabria y Aragón.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INFORME PISA

Madrid - La OCDE da a conocer el informe PISA 2025 que mide las destrezas téoricas y prácticas que tienen los estudiantes españoles de 15 y 16 años en ciencias, lectura y matemáticas, después de que el último informe de 2022 mostrara una caída en los conocimientos mínimos que deben tener en lectura y matemáticas.

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(Texto a las 9:30 horas) (Vídeo) (Infografía)

PLUS ULTRA

Madrid - Un día después de que el expresidente de Plus Ultra apuntase al supuesto pago de una comisión para el "grupo Zapatero", el juez que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero interroga a otro directivo de la compañía, quien también señaló al exlíder socialista.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - El juez Juan Carlos Peinado celebra la audiencia preliminar del caso de Begoña Gómez, un paso previo a la apertura de juicio oral a la esposa del presidente del Gobierno y para su asesora Cristina Álvarez.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

NARCOTRÁFICO FINANCIACIÓN

Madrid - Responsables de la Policía Nacional dan cuenta de la desarticulación de una de las bancas clandestinas más importantes para la financiación del narcotráfico, un narcobanco conocido como 'banca de Dubai', que movió activos mobiliarios por valor de veinte millones de euros y más de dos billones en criptomonedas.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TURISMO MASCOTAS

Madrid - El turismo amigable con las mascotas o 'pet-firnedly' se consolida en España como un segmento en expansión con una previsión de crecimiento anual hasta del 10 por ciento en los próximos años, impulsado por un cambio en la relación entre las personas y sus mascotas.

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(Texto)

GUERNICA ANIVERSARIO

Madrid - El retorno del mítico cuadro 'Guernica' de Picasso fue fruto de largas y azarosas negociaciones políticas que podrían haber descarrilado cuando tuvo lugar el golpe de Estado del 23-F, un suceso que en verdad fue lo que logró inclinar la balanza en favor de España, según explican a EFE varias fuentes con motivo del 45 aniversario de este regreso. Cristina Lladó

(Texto a las 8:30. 853 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023476441 8001015653 8001023866 8023476454)

TIEMPO VERANO

Madrid - Este martes trae consigo un fuerte contraste meteorológico entre la estabilidad y las altas temperaturas que afectan sobre todo a Baleares y la fachada oriental peninsular, con aviso naranja en la Comunidad Valenciana, y la llegada de un nuevo frente nuboso al norte que dejará precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia y el Cantábrico.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)(Directo)

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Senado. (Texto)

12:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Ruedas de prensa de los grupos parlamentarios. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Senado. (Texto)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Primer pleno ordinario en el Senado del séptimo período de sesiones de la legislatura, que comienza con las preguntas e interpelaciones del control al Gobierno, buena parte de ellas sobre la crisis migratoria en Ceuta. Al inicio se producirá el acatamiento de la Constitución de nuevos senadores. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso. (Texto)

17:45h.- Pamplona.- PRIVILEGIO UNIÓN.- Acto institucional de la celebración del Privilegio de la Unión, que sumó los originarios burgos para fundar la ciudad de Pamplona. Catedral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:50h.- San Juan de Luz (Francia).- DIÁSPORA VASCA.- El lehendakari, Imanol Pradales, preside el acto del Día de la Diáspora Vasca 2026 tras realizar una ofrenda floral ante la tumba del lehendakari José Antonio Agirre. Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. Rue Duconte, 2.

18:30h.- Oviedo.- DÍA ASTURIAS.- El Gobierno del Principado entrega las Medallas de Asturias y los títulos de hijo predilecto y adoptivo concedidos con motivo del día de la comunidad autónoma. Auditorio Príncipe Felipe. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- COSTES LABORALES.- El INE publica el Índice de Coste Laboral Armonizado del segundo trimestre de 2026. (Texto)

10:00h.- Murcia.- MURCIA HOTELES.- El Grupo Barceló presenta su nuevo hotel Palacio San Juan de la ciudad de Murcia, único de 5 estrellas en la ciudad, propiedad del Grupo Fuertes y que operará bajo la marca Royal Hideaway. Palacio de San Juan. Plaza Ceballos, 10

10:30h.- Madrid.- SINDICATOS CCOO.- CCOO de Madrid presenta en rueda de prensa el documento Observatorio social de las personas mayores para un envejecimiento activo 2026. C/Lope de Vega, 38.

10:45h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Tesoro Público español celebra una subasta de deuda.

17:30h.- Barcelona.- ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO.- La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, inaugura Battery & Energy Storage Tech Europe, el nuevo salón de Fira de Barcelona sobre almacenamiento energético, acompañada del director general de Fira, Constantí Serrallonga. Recinto de Gran Via, espacio CC2.C/ Botànica, 60.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- PLUS ULTRA.- El juez que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interroga al ex director ejecutivo de Plus Ultra Roberto Roselli, quien también apuntó al exlíder socialista en un escrito de colaboración. C/García Gutiérrez s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Pleno del Tribunal Constitucional, que tiene previsto admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Concordia de Extremadura.

10:00h.- Madrid.- JUICIO LEZO.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio del caso Lezo, centrado en las presuntas irregularidades en la compra de la empresa Inassa en 2001 por el Canal de Isabel II, en una jornada en la que está previsto que terminen las cuestiones previas planteadas por las partes tras las cuales comenzarán los interrogatorios a testigos. C/Génova. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional juzga a un hombre acusado de adoctrinarse y radicalizarse en postulados yihadistas y que presuntamente intentó armarse y llevó a cabo acciones de vigilancia sobre una decena de iglesias católicas de localidades guipuzcoanas y navarras. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez, s/n. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- NARCOTRÁFICO FINANCIACIÓN.- Responsables de la UDYCO y la UDEF de la Policía Nacional, junto con altos cargos de Europol e Interpol, detallan en rueda de prensa el macrooperativo desarrollado contra un narcobanco. Complejo policial de Canillas (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- FISCALÍA GENERAL.- El rey recibe en audiencia a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien le hará entrega de la Memoria de la Fiscalía. Palacio de la Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, visita los juzgados de Ceuta con el fin de conocer de primera mano las necesidades que ha provocado la entrada masiva de inmigrantes el pasado mes de julio. C/ Serrano Orive, s/n

13:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Los aspirantes a tres plazas de magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo comparecen ante la Comisión de Calificación del CGPJ.

17:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros provisional habilitado en el polígono industrial de El Tarajal tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio. El ministro atenderá a los medios de comunicación en la sede de la Delegación del Gobierno. C/ Beatriz de Silva, 4. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Madrid.- BEGOÑA GÓMEZ.- El juez Juan Carlos Peinado celebra la audiencia preliminar protocolaria de cara al futuro juicio con jurado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez. Juzgados de Plaza de Castilla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza, como cada martes, los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto) (Infografía)

07:55h.- Hondarribia (Gipuzkoa).- ALARDE HONDARRIBIA.- Hondarribia celebra su alarde con dos desfiles, el tradicional y el que protagoniza la compañía mixta Jaizkibel. Gernikako Arbola. (Texto) (Foto)

09:00h.- Santander.- INDUSTRIA FARMACÉUTICA.- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, interviene en un diálogo sobre 'Sanidad, industria y políticas públicas' con la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós. Caballerizas de la Magdalena. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- PISA 2025.- La OCDE publica el informe PISA 2025, que en esta edición se centra en las ciencias, además de evaluar las competencias teóricas y prácticas que tienen los estudiantes de 15 años en matemáticas y lectura en 90 países.. El informe incluye la evaluación internacional de lengua extranjera y el aprendizaje digital. (Texto) (Infografía)

09:30h.- Barcelona.- HUELGA EDUCACIÓN.- Los sindicatos Ustec, CGT, Intersindical, COS y CNT atienden a los medios para valorar la huelga convocada coincidiendo con el primer día de curso escolar en Cataluña. Plaza Urquinaona. (Texto)

11:00h.- Guadalupe (Cáceres).- DÍA EXTREMADURA.- Solemne Misa Pontifical en honor de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, presidida por el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, que coincide con el Año Jubilar Guadalupense, a la que asiste la presidenta del Gobierno regional, María Guardiola. Monasterio. (Texto)

11:30h.- Madrid.- SUICIDIO PREVENCIÓN.- Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Asociación La Barandilla convoca una rueda de prensa sobre 'Juego alcohol y suicidio' con la participación de psicólogos y psiquiatras expertos en el tema. C/ San Rogelio, 9. (Texto)

11:30h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- La Presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el Presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, presentan el décimo de Lotería Nacional del próximo sábado, 12 de septiembre, que está dedicado al 500 aniversario del Consejo de Estado. Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado c/ Poeta Joan Maragall, 53.

12:00h.- Madrid.- PERIODISMO MANIFIESTO.- Organizaciones de periodistas presentan un manifiesto conjunto contra el acoso y las agresiones a periodistas. 'En defensa de la profesión periodística y del derecho a la información' . Avenida de América, 25. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ESTATUTO SANIDAD.- La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) desvela su hoja de ruta tras la aprobación del proyecto de ley del estatuto marco y su inminente tramitación en el Congreso, así como su posicionamiento sobre la gestión sanitaria que se está llevando a cabo en la ciudad autónoma de Ceuta desde que comenzó la crisis migratoria el pasado mes de julio. C/Veneras, 9. (Texto)

12:00h.- Teror (Gran Canaria).- FIESTAS DEL PINO.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, encabeza en representación del rey la recepción institucional organizada con motivo de la festividad de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria. Calle Real de la Plaza. (Texto) (Foto)

12:00h.- Covadonga (Cangas de Onís).- MISA COVADONGA.- El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, oficia la misa de festividad de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias. Basílica de Covadonga.

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO LITERATURA DRAMÁTICA.- El jurado del Premio Nacional de Literatura Dramática 2026, que concede el ministerio de Cultura, se reúne para alcanzar un fallo que distinguirá a una obra escrita en este género literario por un autor español, en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y publicada en España en su primera edición entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

09:30h.- Barcelona.- FORUM EDITA.- El Forum Edita analiza el mercado editorial en España y el mundo y el impacto de la IA en el sector. UPF C/Balmes 132. (Texto)

10:00h.- Vitoria.- FESTIVAL TELEVISIÓN.- Mediaset presenta en el Festival de Televisión de Vitoria 'Marusía. Vientos de Honor', una serie de ficción protagonizada por Lucía Jiménez y Alfonso Bassave. Palacio Europa. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- La firma Angel Schlesser presenta su nueva propuesta inspirada en el pintor ucraniano Kazimir Malévich,​​​​​​​ creador del suprematismo, una colección que abraza la geometría. Museo La Neomudéjar - Antonio de Nebrija, s/n. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- CULTURA ARTE.- Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes y Valerio Rocco, su director, presentan en rueda de prensa la programación de la nueva temporada. CBA.

11:00h.- Valencia.- CULTURA MUSEOS.- El IVAM presenta su programación de actividades culturales y artísticas para este nuevo curso dirigido al público general, centros educativos y familias. C/ Guillem de Castro, 118.

11:30h.- Madrid.- TEATRO MUSICAL.- Lectura de nominados de la XVIII edición de los Premios del Teatro Musical. C/Esteban de Arteaga, 2.

12:30h.- Barcelona.- NELIO BIEDERMANN.- El joven escritor suizo Nelio Biedermann presenta 'Lázár', una obra basada en una historia familiar que se ha convertido en un fenómeno editorial internacional, Llibreria Finestres. C/Diputació 249. (Texto) (Foto)

13:30h.- Madrid.- MODA MADRID.- Devota&Lomba, la firma liderada Modesto Lomba, presenta '4' un homenaje a sus cuatro décadas en la industria de la moda fiel a su esencia, pero siempre en evolución. Museo Reina Sofía Patio Nouvel, Ronda de Atocha, 2. (Texto) (Foto)

16:30h.- Vitoria.- FESTIVAL TELEVISIÓN.- RTVE presenta su nuevo concurso de estrategia, tensión y conocimiento, 'El Túnel: avanza y gana', presentado por Jesús Vázquez, (16:00 horas) y Mediaset da a conocer 'Honesty House' un reality en el que conviven chicos y chicas solteras (18:00). Palacio Europa.

16:30h.- Madrid.- FESTIVAL CINE.- El ministro Óscar López dialoga con el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, en un acto en el que se presentará la apuesta del Gobierno por la Sección de Industria del festival, un punto de encuentro entre productores, inversores, plataformas, distribuidores, fondos e instituciones. Calle Mármol, 2.(Texto) (Foto)

17:00h.- Pamplona.- FESTIVAL CINE.- Celebración de la octava edición del Navarra International Film Festival (NIFF), que hasta el 11 de septiembre programa diversas actividades y cortometrajes nacionales e internacionales sobre 'Las crisis del siglo XXI'. Civivox Iturrama

17:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- La firma We are Spastor, ganadora del Premio Nacional de Moda 2026, presenta una nueva colección. Garage Ingemotion C/ Valencia, 19. (Texto)

18:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- La diseñadora granadina Pilar Dalbat se inspira en Lorca y en 'La huerta de San Vicente', el lugar en el que escribió 'Yerma' para trasladar la literatura a la moda. Coam - C/Hortaleza, 63. (Texto) (Foto)

18:00h.- Valladolid.- TOROS VALLADOLID.- Primera corrida de la Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, con toros de Juan Pedro Domecq para El Fandi, Tomás Rufo y Marco Pérez. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

18:30h.- Don Benito (Badajoz).- TOROS DON BENITO.- Corrida de toros con motivo del Día de Extremadura, con el rejoneador Diego Ventura y los matadores Roca Rey y Ginés Marín en el cartel, y reses de las ganaderías de Ángel Sánchez y Sánchez, Victoriano del Río y Virgen María.

19:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- Los diseñadores Eduardo Navarrete y Daniel Chong unen sus talentos creativos en una primera colaboración entre ambas firmas de moda. Boutique. C/Desengaño, 22. (Texto) (Foto)

20:00h.- Madrid.- CONCIERTO LEYVA.- Leyva ofrece el primero de los cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid con los que pone fin a su gira Tour Gigante. (Foto)

21:00h.- Mérida.- FESTIVAL FLAMENCO.- El artista gaditano Tomasito ofrece un concierto enmarcado en la programación del V Aniversario del Festival Flamenco de Mérida. Plaza de España.

EFE

jls/

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