Iyana Martín: "Vivo cada día como si fuera el último"

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Berlín, 7 sep (EFE).- Iyana Martín, mejor jugadora del partido en la victoria de España ante Japón (59-79), vive cada día "como si fuera el último, sin pensar en la edad" que tiene, dijo en rueda de prensa este lunes en Berlín tras otro gran partido y convertirse en la primera jugadora menor de 21 años que suma 20 puntos en dos partidos consecutivos.

"Me centro en jugar al baloncesto. No tengo sabiduría de veterana. Me dejo llevar por el instinto. Todo consiste en seguir aprendiendo. El Mundial es una competición intensa, de mucho nivel, en la que los detalles importan", aseguró la líder de una España que ya está en cuartos de final del Mundial femenino.

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"Estoy en un equipo en el que puedo ser yo misma, pasarlo bien", añadió.

Precisamente, su compañera de equipo Maite Cazorla dijo de la base ovetense que tiene "un desparpajo y una madurez que es de admirar".

En zona mixta, también hablaron en el Max-Schmeling-Halle las jugadoras Maite Cazorla y Raquel Carrera. Ambas coincidieron en que a la selección le van a venir bien estas "48 horas para descansar y preparar el siguiente partido", en el que España se enfrentará al ganador del duelo de octavos de final entre Australia y, aún por decidir, Italia o China.

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Pero Carrera no tiene preferencia, ya que la selección ha demostrado que sabe adaptarse "a diferentes estilos de juego".

"Hemos sabido sufrir y hemos sido persistentes. Sabíamos que eran un equipo de rachas, aunque metiesen 3 triples sabíamos que teníamos que seguir", dijo la base canaria tras la sufrida victoria ante el país nipón, que no refleja el resultado final lo ajustado que fue el partido. EFE

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