Illa, Rull y Junqueras elogian a Tarradellas en el inicio del año que conmemora su retorno

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Barcelona, 7 sep (EFE).- El president catalán, Salvador Illa, el presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han elogiado este lunes la figura del expresidente autonómico Josep Tarradellas, en el inicio del año para conmemorar los 50 años de su retorno del exilio y el restablecimiento de la Generalitat.

En un acto en el Palau de la Generalitat, los tres dirigentes han puesto en valor la tenacidad y determinación de Tarradellas para mantener la institución de la Generalitat en el exilio, ostentando el cargo de presidente desde 1954 hasta 1980.

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La celebración ha reunido a los expresidentes catalanes Jordi Pujol, José Montilla y Artur Mas, Pere Aragonès, así como al nieto de Tarradellas Guillem Tarradellas y su exsecretaria, Montserrat Catalan.

El presidente Illa ha hecho énfasis en la apuesta de Tarradellas por la "unidad civil" de Cataluña, destacando su gobierno de concentración que reunió a representantes de los principales partidos políticos catalanes.

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Además de recordar su famosa frase "Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí", que pronunció el 23 octubre del 1977 desde el balcón del Palau de la Generalitat en el regreso de su exilio, ha recordado otra cita de Tarradellas: "Cataluña necesita a todos sus hijos, porque es demasiado pequeña para dejar perder a ninguno y es suficientemente grande para que quepan todos".

En este sentido, ha afirmado que "no hay nada más opuesto al sentir y la forma de hacer de los catalanes que la xenofobia y el racismo" y que el pueblo de Cataluña "no se dejará engañar" por aquellos que "culpan a los diferentes" de los problemas de la sociedad.

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Por su parte, Rull ha hecho énfasis en la "figura magna" de Tarradellas: "Él solo fue capaz de mantener la fuerza de la institución desde el exilio y esto está reservado a muy pocas personas".

El presidente del Parlament, que ha señalado que el exilio "no es una cosa del pasado", ha remarcado que cuando Tarradellas regresó a Cataluña fue capaz de "sumar, construir y compactar".

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Por otro lado, Junqueras ha puesto en valor la restauración de la Generalitat, recordando que es "la única institución republicana restaurada y es la continuidad de una institución que pronto hará siete siglos de historia y que puede ser considerada, sin miedo a exagerar mucho, como la institución de gobierno más antigua de Europa".

Con este acto, se inaugura el programa de actividades para conmemorar el Año Tarradellas, que seguirá, en octubre, con la dignificación de la tumba del presidente Tarradellas en el cementerio de Cervelló (Barcelona).

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Asimismo, se llevarán a cabo charlas, en Cataluña, así como en Madrid, París, Perpiñán o Tolosa de Languedoc, y, a finales de año, está previsto un acto institucional con los expresidentes de la Generalitat de Catalunya para valorar el legado de Tarradellas.

En febrero se inaugurará en el Palau Robert la exposición central del Año Tarradellas y para acercar la figura del expresidente catalán al público más joven también está prevista la publicación de un cómic. EFE

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(foto)