Hugo González: "El fútbol es una carrera de fondo, hay que seguir"

Getafe (Madrid), 7 sep (EFE).- Hugo González, jugador del Celta, apeló a la paciencia después de que su equipo sumara ante el Getafe (1-1) su segundo punto en cinco partidos y aseguró que el fútbol "es una carrera de fondo" en la que deben continuar persiguiendo su primera victoria del curso.
"Es verdad que, a partir del fallo tonto, que me ha caído a mí un rebote y nos ha penalizado, el equipo ha sabido darle la vuelta. Con la expulsión hemos intentado apretar y apretar, pero nos ha faltado un poquito arriba. Hay que seguir", declaró a Movistar Plus.
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Hugo González explicó que su entrenador, Claudio Giráldez, les pidió en el descanso que mantuvieran su plan y que añadieran más remate a su dominio: "Nos dijo que siguiéramos insistiendo, que estábamos bien con balón y nos estábamos moviendo bien, pero que nos faltaba un poco arriba, chutar y hacer gol".
Además, recordó que la pasada temporada su equipo también comenzó con dificultades y terminó clasificándose para disputar una competición europea.
"El fútbol es una carrera de fondo. Hay que seguir e ir igualmente a por los tres puntos", manifestó.
Por último, celebró el regreso de Borja Iglesias, que disputó sus primeros minutos tras superar unos problemas físicos: "Tenía una pequeña molestia y estamos contentos de que pueda ayudarnos con sus goles". EFE
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