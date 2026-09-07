Espana agencias

El Colegio de Periodistas andaluz convoca concentraciones por las agresiones a reporteros

Guardar

Ceuta, 7 sep (EFE).- El Colegio de Periodistas de Andalucía ha decidido este lunes convocar concentraciones simultáneas contra las agresiones a periodistas cuando realizaban su labor en Ceuta y ha animado a sumarse en defensa del derecho a la información.

Las concentraciones se han convocado para el próximo miércoles y el Colegio de Periodistas ha destacado que la situación que se está viviendo en Ceuta en las últimas semanas no solo es una crisis humanitaria, de convivencia, política o diplomática.

PUBLICIDAD

"También ha puesto otra vez ante nosotros una realidad que desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía nos negamos a normalizar: periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales de los medios de comunicación están sufriendo agresiones, amenazas, insultos e intimidaciones mientras realizan su trabajo", ha denunciado.

La entidad colegial andaluza ha lamentado que "no se trata de episodios aislados ya que en los últimos años estas situaciones se han repetido con una frecuencia cada vez más preocupante".

PUBLICIDAD

En su opinión, "cubrir una manifestación, una emergencia, un conflicto social o cualquier acontecimiento de interés público no puede convertirse en una actividad de riesgo para los profesionales de la información".

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía han expresado su reconocimiento y apoyo a los profesionales que han sido agredidos o intimidados en Ceuta, así como a cuantos han sufrido situaciones similares en el ejercicio de su profesión.

"Ninguna discrepancia, ninguna tensión, justifican la violencia contra quien está cumpliendo con su deber de informar y agredir a un profesional de los medios no es solamente atacar a una persona, es tratar de silenciar una mirada y limitar el derecho del conjunto de la sociedad a conocer lo que está sucediendo", ha argumentado.

El Colegio reclama a las administraciones y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que adopten las medidas necesarias para proteger a los profesionales de la información durante el desempeño de su trabajo.

También reitera que las agresiones a periodistas y demás profesionales de los medios en el ejercicio de su labor deben ser investigadas y tramitadas de oficio por la Fiscalía.

"No pedimos privilegios, exigimos respeto a nuestro trabajo, que ninguna agresión quede impune porque ejercer el periodismo no puede convertirse en un riesgo porque atacar a quien informa es atacar el derecho de toda la ciudadanía a estar informada", ha añadido.

Las concentraciones se llevarán a cabo el miércoles en Ceuta, Melilla, Cádiz, Granada, Huelva, Algeciras (Cádiz), Jaén, Málaga y Sevilla.

Desde el comienzo de la crisis varios profesionales de medios locales y nacionales han sufrido distintas agresiones, sobre todo verbales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Supervivientes All Stars 3’ ya tiene a sus 14 concursantes: el regreso de ganadores, caras históricas y cuentas pendientes

El programa de Telecinco comenzará su tercera edición el próximo jueves, 10 de septiembre

‘Supervivientes All Stars 3’ ya tiene a sus 14 concursantes: el regreso de ganadores, caras históricas y cuentas pendientes

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Los afectados acudieron a financiación privada después de que los bancos les cerraran la puerta y denunciaron operaciones en las que recibieron menos dinero del que figuraba en las escrituras

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Las comunidades del PP rechazan el reparto de menores migrantes desde Ceuta y piden su retorno, pese a la violencia que muchos sufren en Marruecos

Los presidentes autonómicos del PP consideran que el traslado de menores “legitimaría la invasión”. Organizaciones sociales, sin embargo, advierten de que parte de las niñas llegadas desde Marruecos escaparon de contextos de violencia intrafamiliar y del riesgo de matrimonios forzados

Las comunidades del PP rechazan el reparto de menores migrantes desde Ceuta y piden su retorno, pese a la violencia que muchos sufren en Marruecos

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

La oferta crecerá cada trimestre y el Ejecutivo prevé incorporar otras 1.500 unidades “muy pronto” en distintos puntos del país

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

El motivo de la trifulca fue la responsabilidad de unos planos

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

‘Independientes’: el nuevo partido que quiere bajar un 20% el sueldo a los 57 concejales de Madrid y recuerda que Almeida se lo ha subido 7.203 euros en tres años

Ayuso asegura que rompería relaciones con Marruecos si fuera presidenta del Gobierno: “Sánchez está secuestrado y ha decidido abandonarnos”

Los españoles culpan a Marruecos y suspenden al Gobierno por la crisis en Ceuta: Vox y la Guardia Civil, los mejor valorados

ECONOMÍA

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso puede tumbar por primera vez la Cuenta General del Estado: qué consecuencias tiene y en qué afecta a los ciudadanos

El coste de criar a los hijos condiciona la natalidad: una de cada tres familias pospone o descarta tenerlos por motivos económicos

DEPORTES

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español