El Colegio de Periodistas andaluz convoca concentraciones por las agresiones a reporteros

Guardar

Ceuta, 7 sep (EFE).- El Colegio de Periodistas de Andalucía ha decidido este lunes convocar concentraciones simultáneas contra las agresiones a periodistas cuando realizaban su labor en Ceuta y ha animado a sumarse en defensa del derecho a la información.

Las concentraciones se han convocado para el próximo miércoles y el Colegio de Periodistas ha destacado que la situación que se está viviendo en Ceuta en las últimas semanas no solo es una crisis humanitaria, de convivencia, política o diplomática.

PUBLICIDAD

"También ha puesto otra vez ante nosotros una realidad que desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía nos negamos a normalizar: periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales de los medios de comunicación están sufriendo agresiones, amenazas, insultos e intimidaciones mientras realizan su trabajo", ha denunciado.

La entidad colegial andaluza ha lamentado que "no se trata de episodios aislados ya que en los últimos años estas situaciones se han repetido con una frecuencia cada vez más preocupante".

PUBLICIDAD

En su opinión, "cubrir una manifestación, una emergencia, un conflicto social o cualquier acontecimiento de interés público no puede convertirse en una actividad de riesgo para los profesionales de la información".

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía han expresado su reconocimiento y apoyo a los profesionales que han sido agredidos o intimidados en Ceuta, así como a cuantos han sufrido situaciones similares en el ejercicio de su profesión.

PUBLICIDAD

"Ninguna discrepancia, ninguna tensión, justifican la violencia contra quien está cumpliendo con su deber de informar y agredir a un profesional de los medios no es solamente atacar a una persona, es tratar de silenciar una mirada y limitar el derecho del conjunto de la sociedad a conocer lo que está sucediendo", ha argumentado.

El Colegio reclama a las administraciones y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que adopten las medidas necesarias para proteger a los profesionales de la información durante el desempeño de su trabajo.

PUBLICIDAD

También reitera que las agresiones a periodistas y demás profesionales de los medios en el ejercicio de su labor deben ser investigadas y tramitadas de oficio por la Fiscalía.

"No pedimos privilegios, exigimos respeto a nuestro trabajo, que ninguna agresión quede impune porque ejercer el periodismo no puede convertirse en un riesgo porque atacar a quien informa es atacar el derecho de toda la ciudadanía a estar informada", ha añadido.

PUBLICIDAD

Las concentraciones se llevarán a cabo el miércoles en Ceuta, Melilla, Cádiz, Granada, Huelva, Algeciras (Cádiz), Jaén, Málaga y Sevilla.

Desde el comienzo de la crisis varios profesionales de medios locales y nacionales han sufrido distintas agresiones, sobre todo verbales. EFE