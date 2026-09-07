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Agaete (Gran Canaria) registra un seísmo de magnitud 2,3 sentido por la población

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Las Palmas de Gran Canaria, 7 sep (EFE).- La localidad de Agaete (Gran Canaria) ha registrado esta tarde un seísmo de magnitud 2,3 que ha sido sentido por la población, sin ocasionar daños, según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El terremoto tuvo lugar a las 18.59 hora canaria, con foco a tres kilómetros de profundidad.

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Este movimiento se inscribe en una pequeña serie sísmica de baja magnitud que comenzó el 3 de septiembre en el entorno de este municipio del noroeste de Gran Canaria.

La actividad empezó a las 12.06 del jueves y ha continuado durante los días posteriores, aunque con eventos de menor magnitud, detalla el IGN.

El sistema automático de detección había permitido identificar hasta este lunes por la mañana 36 terremotos, de los cuales 12 han podido ser localizados.

El de mayor magnitud hasta el de esta tarde había tenido lugar el día 3 a las 14.11 horas, al noreste de Agaete, con una magnitud de 2,1 mbLg y una profundidad aproximada de seis kilómetros.

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Este terremoto fue muy débilmente sentido en la zona de su epicentro.

Durante la tarde y la noche del día 3 continuó apreciándose actividad sísmica de pequeña magnitud y, en los días siguientes, se ha continuado detectando eventos, aunque de menor tamaño.

En esta zona del noroeste de Gran Canaria ha ocurrido actividad sísmica en otras ocasiones, recuerda el IGN.

Durante el último año se han localizado 119 terremotos en el entorno de Agaete, concentrándose buena parte de ellos durante los meses de octubre y noviembre de 2025.

En aquel periodo se registraron varios temblores sentidos por la población, entre ellos un evento de magnitud 2,9 mbLg, que alcanzó una intensidad máxima III-IV. EFE

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