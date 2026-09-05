Una nueva certificación garantiza reacondicionamiento integral de objetos de segunda mano

Guardar

Pedro Pablo G. May

Madrid, 5 sep (EFE).- Un nuevo sello certificador garantizará a los consumidores españoles la "confianza que necesitan para adquirir objetos de segunda mano reacondicionados" de manera integral y mejorará la sostenibilidad de la economía, ha explicado en una entrevista con EFE el ingeniero y empresario Benito Muros.

PUBLICIDAD

El también presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada ha denunciado en varias ocasiones que el modelo de economía lineal impulsa a los consumidores a comprar y desechar sistemáticamente todo tipo de productos con el consiguiente impacto ecológico y en su día impulsó la denominada "bombilla eterna", con tecnología LED, reparable y de larga duración, como parte de la filosofía de "hacer las cosas de otra manera".

La bombilla no logró una comercialización masiva, según el propio Muros, por el bloqueo de las compañías del sector, pero el desarrollo de la economía circular, que busca dotar de una segunda vida a los objetos, ha abierto nuevas posibilidades para trabajar contra la obsolescencia programada: la fabricación de productos con una vida útil predeterminada para forzar la compra de otros nuevos.

PUBLICIDAD

"Sólo en la Unión Europea tiramos a la basura cada año millones de toneladas de residuos electrónicos que podrían tener una nueva vida útil", recuerda Muros, y este problema afecta a otros sectores como el de los vehículos de segunda mano que muchos consumidores desestiman "porque creen que tendrán que afrontar más reparaciones".

Nueva normativa

La situación económica derivada de la actual inestabilidad geopolítica ha llevado a Bruselas a desarrollar la economía circular y en ese sentido impulsó la Directiva 2024/825 de Derecho a Reparar -popularmente conocida como "ley contra el 'greenwashing' y la obsolescencia programada"-, que fue aprobada hace dos años aunque entrará en vigor el próximo 27 de septiembre y que entre otras cosas introducirá cambios en la publicidad de los productos.

PUBLICIDAD

Ahora, las etiquetas europeas deberán informar a los consumidores de la durabilidad del producto prohibiendo ocultar datos sobre su posible vida útil predeterminada y no podrán emplear términos ambiguos o engañosos como "ecológico" o "respetuoso con el medio ambiente" a no ser que cuenten con estudios oficiales que lo demuestren.

La nueva normativa busca además facilitar que los consumidores puedan reparar productos en lugar de sustituirlos ya que, según Bruselas, el descarte prematuro de productos reparables en la UE genera anualmente alrededor de 35 millones de toneladas de residuos y 261 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero.

PUBLICIDAD

En este marco, Muros ha impulsado "en contacto con el Ministerio de Consumo y con la UE" el sistema de certificación y verificación integral ISSOP Score Verified, que aspira a generar la confianza en los productos usados a través de "un protocolo muy estricto de reparación y reacondicionamiento" que aportará "transparencia y trazabilidad" totales.

Primero, los coches

"En un principio está orientado al mercado de vehículos de ocasión, pero en una segunda fase se extenderá a todo tipo de objetos de segunda mano: electrodomésticos, teléfonos inteligentes, ordenadores, etc.", ha indicado a EFE.

PUBLICIDAD

Esta certificación permitirá "que no te puedan decir: bueno, yo le voy a reparar esta pieza pero eso no quiere decir que mañana se le estropee otra..." porque el sello garantiza un reacondicionamiento de todos y cada uno de los aspectos del vehículo, desde la parte mecánica al 'software' y la electrónica".

El nuevo sello facilita "incluso una estimación de vida útil una vez reparado y reacondicionado el vehículo" en el sentido de que "cuando lo compras nuevo tiene un 100 % de vida útil y con esta garantía se podrá indicar si ahora tiene un 92 %, un 88 %..., en función de distintos factores como la marca o los kilómetros que lleve".

PUBLICIDAD

El sello está ya disponible en concesionarios de toda España "una vez realizadas varias pruebas piloto en zonas de Madrid, Cataluña y Levante".

La economía circular es imprescindible, concluye Muros, porque "desgraciadamente estamos consumiendo más materias primas de las que la Naturaleza regenera en todo el mundo", ya que la media en la UE según datos de Eurostat es de 14,1 toneladas por ciudadano y de esa cantidad "la Naturaleza sólo regenera aproximadamente el 50 %". EFE

PUBLICIDAD