Saliba debuta en el Villarreal ante un Deportivo en el que se estrena Giménez

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Vila-real (Castellón), 5 sep (EFE).- El debut del centrocampista canadiense Nathan-Dylan Saliba es la principal novedad en la alineación del Villarreal ante un Deportivo de La Coruña en el que se estrena el uruguayo José María Giménez tras su cesión por parte del Atlético de Madrid.

El técnico del Villarreal, Iñigo Pérez, ha formado su equipo inicial con Luiz Júnior, Freeman, Costa, Renato Veiga, Cardona; Pépé, Saliba, Gueye, Moleiro, Gerard Moreno y Ayoze.

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El preparador del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo, ha apostado en la alineación por Leo Román, Ximo Navarro, Noubi, Giménez, Quagliata, Luismi Cruz, Riki, Amatucci, Mario Soriano, Aubameyang y Nsongo Bil. EFE

pvb/cta